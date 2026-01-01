Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Матвей Лыков
Matvey Lykov
Киноафиша
Персоны
Матвей Лыков
Матвей Лыков
Matvey Lykov
Дата рождения
8 апреля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Ленинград, СССР
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.6
Майор Гром: Игра
(2024)
7.5
История его служанки
(2026)
6.9
И снова здравствуйте!
(2022)
Фильмография Матвей Лыков
Война и мир
Voyna i mir
драма
2027, Россия
Майор Гром: Игра против правил
боевик
2026, Россия
Порода
исторический, драма
2026, Россия
7.5
История его служанки
исторический, мелодрама
2026, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Склиф
комедия, драма
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Красная Поляна
комедия
2024, Россия
7.6
Майор Гром: Игра
Mayor Grom. Igra
боевик, приключения
2024, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Жить жизнь
триллер
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
Новости о Матвей Лыков
8 интересных фактов о фильме «Чебурашка 2»
Рината Тимербаева мошенничает и шпионит в трейлере комедийного сериала «Красная Поляна»
Милош Бикович присоединяется к жителям Патриков в трейлере четвертого сезона «Беспринципных»
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить