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Матвей Лыков
Матвей Лыков Matvey Lykov
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Матвей Лыков

Matvey Lykov

Дата рождения
8 апреля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Ленинград, СССР
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Майор Гром: Игра 7.6
Майор Гром: Игра (2024)
История его служанки 7.5
История его служанки (2026)
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И снова здравствуйте! (2022)

Фильмография Матвей Лыков

Война и мир
Война и мир Voyna i mir
драма 2027, Россия
Майор Гром: Игра против правил
Майор Гром: Игра против правил
боевик 2026, Россия
Порода
исторический, драма 2026, Россия
История его служанки 7.5
История его служанки
исторический, мелодрама 2026, Россия
Склиф
Склиф
комедия, драма 2025, Россия
Красная Поляна 5.9
Красная Поляна
комедия 2024, Россия
Майор Гром: Игра 7.6
Майор Гром: Игра Mayor Grom. Igra
боевик, приключения 2024, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Жить жизнь 6.1
Жить жизнь
триллер 2023, Россия
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