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Анастасия Немоляева
Киноафиша
Персоны
Анастасия Немоляева
Анастасия Немоляева
Дата рождения
30 июня 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР
Популярные фильмы
Майор Гром: Чумной Доктор
(2021)
8
Перегон
(2006)
7.2
Интердевочка
(1989)
7.2
Фильмография Анастасия Немоляева
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Фантастика
Год
Все
2021
2006
1994
1990
1989
1987
1986
1980
Все
8
Фильмы
8
Актриса
8
8
Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик
2021, Россия
7.2
Перегон
драма, комедия, военный
2006, Россия
Смотрите на
5.1
Я свободен, я ничей
мелодрама
1994, Россия
6
Моя морячка
мюзикл, комедия
1990, СССР
30 дней бесплатно
7.2
Интердевочка
драма, мелодрама
1989, Швеция / СССР
Смотреть онлайн
6.4
Следопыт
мелодрама, приключения
1987, СССР
Смотрите на
6.7
Курьер
мелодрама, драма
1986, СССР
Билеты
7.2
Старый Новый год
комедия
1980, СССР
Смотреть онлайн
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