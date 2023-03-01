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Анастасия Немоляева
Анастасия Немоляева
Киноафиша Персоны Анастасия Немоляева

Анастасия Немоляева

Дата рождения
30 июня 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР

Популярные фильмы

Майор Гром: Чумной Доктор
Майор Гром: Чумной Доктор (2021)
8
Перегон
Перегон (2006)
7.2
Интердевочка
Интердевочка (1989)
7.2

Фильмография Анастасия Немоляева

Жанр
Год
Все 8 Фильмы 8 Актриса 8
Майор Гром: Чумной Доктор 8
Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик 2021, Россия
Перегон 7.2
Перегон
драма, комедия, военный 2006, Россия
5.1
Я свободен, я ничей
мелодрама 1994, Россия
Моя морячка 6
Моя морячка
мюзикл, комедия 1990, СССР
30 дней бесплатно
Интердевочка 7.2
Интердевочка
драма, мелодрама 1989, Швеция / СССР
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Следопыт 6.4
Следопыт
мелодрама, приключения 1987, СССР
Курьер 6.7
Курьер
мелодрама, драма 1986, СССР
Билеты
Старый Новый год 7.2
Старый Новый год
комедия 1980, СССР
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