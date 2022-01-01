Ночь в Венеции, 1953

Жанр: мюзикл комедия драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 4.0 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8 Продолжительность 1 час 16 минут Год выпуска 1953 Премьера в мире 14 августа 1953 Режиссер Георг Вильдхаген В ролях Ханс Ольден Жанетта Шульце Петер Пазетти Марианна Шенауэр Альфред Нойгебауэр Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат