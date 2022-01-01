Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь в Венеции
Киноафиша Фильмы Ночь в Венеции
Eine Nacht in Venedig

Ночь в Венеции, 1953

1953 / Австрия
4.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
4.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 14 августа 1953
Режиссер
Георг Вильдхаген
В ролях
Ханс Ольден
Жанетта Шульце
Петер Пазетти
Марианна Шенауэр
Альфред Нойгебауэр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночь в Венеции 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Приложение киноафиши