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Ночь в Венеции
Eine Nacht in Venedig
Ночь в Венеции, 1953
1953 / Австрия
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Жанр:
мюзикл
комедия
драма
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4.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
1953
Премьера в мире
14 августа 1953
Режиссер
Георг Вильдхаген
В ролях
Ханс Ольден
Жанетта Шульце
Петер Пазетти
Марианна Шенауэр
Альфред Нойгебауэр
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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