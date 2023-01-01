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О персоне
Фильмография
Амир Эль-Марси
Amir El-Masry
Киноафиша
Персоны
Амир Эль-Марси
Амир Эль-Марси
Amir El-Masry
Дата рождения
2 августа 1990
Возраст
33 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Каир, Египет
Популярные фильмы
6.2
Клуб Зеро
(2023)
Фильмография Амир Эль-Марси
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2023
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.2
Клуб Зеро
Club Zero
триллер, драма
2023, Австрия / Великобритания / Германия / Франция / Дания
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