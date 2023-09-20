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Призраки в Венеции
Отзывы о фильме «Призраки в Венеции»
A Haunting in Venice
Призраки в Венеции
2023 / США
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мало голосов
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голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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smagulovakk
20 сентября 2023, 11:11
Оценка
Убийство на хэллоуин,немного переиначенный. Ожидала более закрученного сюжета,но с первых минут все понятно.
20 сентября 2023, 11:11
0
0
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Киноафиша.инфо
20 сентября 2023, 21:12
в ответ на сообщение
smagulovakk от 20 сентября 2023, 11:11
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
20 сентября 2023, 21:12
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