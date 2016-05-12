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Перикле черный
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Pericle il nero

Перикле черный, 2016

2016 / Италия
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 12 мая 2016
Режиссер
Стефано Мордини
Стефано Мордини
В ролях
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Марина Фоис
Марина Фоис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перикле черный 1 постер
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саундтрек фильма Перикле черный
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