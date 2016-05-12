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Перикле черный
Pericle il nero
Перикле черный, 2016
2016 / Италия
5.7
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
драма
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5.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2016
Премьера в мире
12 мая 2016
Режиссер
Стефано Мордини
В ролях
Риккардо Скамарчио
Марина Фоис
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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саундтрек фильма
Перикле черный
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