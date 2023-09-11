Поклонники серии будут довольны: появились рецензии на фильм «Призраки в Венеции»

До премьеры нового детектива про Эркюля Пуаро «Призраки в Венеции» осталось всего несколько дней, но в сети уже появились первые обзоры зарубежной прессы. Критический рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет достойные 77% при 44 отзывах — это лучший показатель в рамках трилогии Кеннета Браны по произведениям Агаты Кристи. Так, «Убийство в Восточном экспрессе» (2017) и «Смерть на Ниле» (2022) получили от рецензентов 61% и, соответственно, 62%. Специалисты сходятся во мнении, что в третьей части у Браны получилась не просто очередная запутанная история, а леденящий душу готический хоррор. Ниже приведены выдержки из рецензий.

Морин Ли Ленкер, Entertainment Weekly:

«Получилось чертовски весело. Все хорошо, начиная от жутких костюмов и венецианских масок, заканчивая раскрытием главных интриг».

Меган Наварро, Bloody Disgusting:

«Пожалуй, «Призраки в Венеции» представляют собой наименее интересную загадку Эркюля Пуаро, но Кеннету Бране удалось компенсировать этот недочет созданием жуткой и вызывающей клаустрофобию атмосферы».

Кристен Лопес, TheWrap:

«Призраки в Венеции» выглядят словно мрачный готический хоррор, что придает истории свежести, особенно на фоне всех происходящих ужасов и крови».

Тодд Гилкрист, Variety:

«Брана с присущей себе театральностью уходит в сверхъестественное отступление от более ранних сюжетов об Эркюле Пуаро, а великолепные актеры второго плана позволяют этой очередной истории о таинственном убийстве превратиться в настоящий готический хоррор».

Кларисса Лоури, The Independent (UK):

«Полагаю, Брана и дальше мог бы с легкостью продолжать копаться в тайнах Пуаро, но после визита в Венецию ему всерьез следует задуматься насчет звонка в студию Blumhouse».

Премьера «Призраков в Венеции» состоится 15 сентября.