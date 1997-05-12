Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Робинзон Крузо
Постер фильма Робинзон Крузо
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Робинзон Крузо

Робинзон Крузо

Robinson Crusoe 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Робинзон Крузо бежит из Британии на корабле после того, как он убил своего друга на дуэли из-за любовной ссоры. Свирепый океанский шторм разрушает его корабль и оставляет его в одиночестве на неизведанном острове. Оставленный на произвол судьбы, Крузо пытается выжить на острове, пока не встречает Пятницу, аборигена, которого он спасает от принесения в жертву. Изначально Крузо очень рад, что наконец-то у него появился друг, но ему приходится защищаться от племени, которое использует остров для принесения в жертву соплеменников своим богам. Со временем их отношения меняются от господина и раба к взаимной дружбе и уважению…

  • За день до начала производства этого фильма, 8 июня 1994 года, Пирс Броснан был представлен прессе как новый Джеймс Бонд в отеле «Регент» в Лондоне. На этой презентации у него уже была длинная борода Робинзона Крузо.
  • Первоначально он был снят как телевизионный фильм для Hallmark в США в 1994 году. Затем Miramax выкупила права на получение выгоды от того, что Пирс Броснан был назван последним Джеймсом Бондом, с планом распространения его в качестве театрального релиза. Наконец, в 2001 году он был показан на телевидении в США.
  • Пирса Броснана попросили остаться на несколько дней сверх графика съемок. Ему предложили больше денег, но вместо этого он попросил и получил Porsche 911 Carrera.

Экранизация знакомого с детства произведения "Робинзон Крузо" Даниэля Дефо, снятая известным режиссером Джорджем Миллером.

История повествует о попавшем на необитаемый остров моряке из Нью-Йорка. Много опасных приключений выпало на долю Робинзона, но мужество и храбрость помогли ему выстоять и продолжить борьбу за возвращение к цивилизации.

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1997
Премьера в мире 12 мая 1997
Дата выхода
12 июня 1997 Россия 12+
12 марта 1998 Венгрия
7 августа 1997 Германия
19 декабря 1997 Испания
12 июня 1997 Казахстан
1 декабря 2006 Нидерланды
24 октября 1997 Польша
12 мая 1997 США
11 июня 1997 Сингапур
12 июня 1997 Украина
26 августа 1997 Швеция
MPAA PG-13
Сборы в мире $183 886
Производство Miramax, RHI Entertainment
Другие названия
Robinson Crusoe, Daniel Defoe's Robinson Crusoe, Robinson Crusoé, Робинзон Крузо, Robinson Crusoe kalandos élete, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, Robinson Trên Đảo Hoang, Robinzonas Kruzas, Rovinson Krousos, Ροβινσώνας Κρούσος, Рабінзон Круза, Робінзон Крузо, ロビンソン・クルーソー（1996）
Режиссер
Род Харди
Джордж Миллер
В ролях
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Полли Уокер
Полли Уокер
Джеймс Фрейн
Джеймс Фрейн
Иэн Харт
Иэн Харт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Робинзон Крузо
После заката 6.2
После заката (2004)
Горец 4: Конец игры 5.1
Горец 4: Конец игры (2000)
Портной из Панамы 6.9
Портной из Панамы (2000)
Беовульф 4.1
Беовульф (1999)
Серая сова 5.5
Серая сова (1999)
Сибирский цирюльник 7.7
Сибирский цирюльник (1998)
Пик Данте 6.4
Пик Данте (1997)
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо 6.9
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо (1972)
Робинзон Крузо 6.6
Робинзон Крузо (1947)
Масло Лоренцо 7.6
Масло Лоренцо (1992)
Хромофобия 6.1
Хромофобия (2005)
Мистер Джонсон 6.3
Мистер Джонсон (1990)

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше