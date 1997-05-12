Робинзон Крузо бежит из Британии на корабле после того, как он убил своего друга на дуэли из-за любовной ссоры. Свирепый океанский шторм разрушает его корабль и оставляет его в одиночестве на неизведанном острове. Оставленный на произвол судьбы, Крузо пытается выжить на острове, пока не встречает Пятницу, аборигена, которого он спасает от принесения в жертву. Изначально Крузо очень рад, что наконец-то у него появился друг, но ему приходится защищаться от племени, которое использует остров для принесения в жертву соплеменников своим богам. Со временем их отношения меняются от господина и раба к взаимной дружбе и уважению…
Экранизация знакомого с детства произведения "Робинзон Крузо" Даниэля Дефо, снятая известным режиссером Джорджем Миллером.
История повествует о попавшем на необитаемый остров моряке из Нью-Йорка. Много опасных приключений выпало на долю Робинзона, но мужество и храбрость помогли ему выстоять и продолжить борьбу за возвращение к цивилизации.
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