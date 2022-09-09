Наша рецензия

В этом сюжете Алетея — не греческая богиня, а простой человек. Она известный литературовед и путешествует по миру с выступлениями. Собирать истории людей — часть ее работы, которая помогает забыть о собственном одиночестве. Правда, как говорит Алетея, «такая жизнь — это осознанный выбор». Новая лекция приводит ее в Стамбул. Гуляя по местным барахолкам, женщина находит очень красивый и древний сосуд с богатым прошлым, не подозревая, что внутри него заточен настоящий…