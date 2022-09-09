В этом сюжете Алетея — не греческая богиня, а простой человек. Она известный литературовед и путешествует по миру с выступлениями. Собирать истории людей — часть ее работы, которая помогает забыть о собственном одиночестве. Правда, как говорит Алетея, «такая жизнь — это осознанный выбор». Новая лекция приводит ее в Стамбул. Гуляя по местным барахолкам, женщина находит очень красивый и древний сосуд с богатым прошлым, не подозревая, что внутри него заточен настоящий…
В некоторых моментах смешно, а в некоторых безумно.
Джордж Миллер снял своего "Аладдина" для взрослых и я думаю, что у него это получилось.
Я думаю, что посмотрю этот фильм ещё раз и даже схожу в кино во второй раз.
Отличные актёры, сюжет, саундтрек и многие другие плюсы есть в этом фильме.
Есть пару минусов, но на них можно закрыть глаза.
9/10
но смотреть стоит на большом экране
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