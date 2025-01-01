После смерти отца 18-летний Джим Крэйг покидает свою тихую ферму в горах Австралии и отправляется на заработки. Трудолюбивый и упорный, он не хочет расставаться с фермой, а для ее содержания нужны большие деньги.
Джим поступает на работу к жестокому землевладельцу и торговцу скотом Харрисону и влюбляется в его дочь, красавицу Джессику. А вскоре становится втянутым в 20-летнюю вражду за право владения землей между своим боссом и его братом-близнецом Спером…
|25 марта 1982
|Австралия
|8 ноября 1984
|Венгрия
|18
|4 мая 1984
|Германия
|17 декабря 1982
|Ирландия
|12
|5 ноября 1982
|США
|7 сентября 1983
|Франция
|16 августа 1989
|Япония
|G