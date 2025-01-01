После смерти отца 18-летний Джим Крэйг покидает свою тихую ферму в горах Австралии и отправляется на заработки. Трудолюбивый и упорный, он не хочет расставаться с фермой, а для ее содержания нужны большие деньги.

Джим поступает на работу к жестокому землевладельцу и торговцу скотом Харрисону и влюбляется в его дочь, красавицу Джессику. А вскоре становится втянутым в 20-летнюю вражду за право владения землей между своим боссом и его братом-близнецом Спером…