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Постер фильма Мужчина с заснеженной реки
Постер фильма Мужчина с заснеженной реки
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Мужчина с заснеженной реки

Мужчина с заснеженной реки

The Man from Snowy River 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После смерти отца 18-летний Джим Крэйг покидает свою тихую ферму в горах Австралии и отправляется на заработки. Трудолюбивый и упорный, он не хочет расставаться с фермой, а для ее содержания нужны большие деньги.

Джим поступает на работу к жестокому землевладельцу и торговцу скотом Харрисону и влюбляется в его дочь, красавицу Джессику. А вскоре становится втянутым в 20-летнюю вражду за право владения землей между своим боссом и его братом-близнецом Спером…

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в мире 25 марта 1982
Дата выхода
25 марта 1982 Австралия
8 ноября 1984 Венгрия 18
4 мая 1984 Германия
17 декабря 1982 Ирландия 12
5 ноября 1982 США
7 сентября 1983 Франция
16 августа 1989 Япония G
MPAA PG
Бюджет $3 500 000
Сборы в мире $20 708 426
Производство Cambridge Productions, Michael Edgley International, Snowy River Investment Pty. Ltd.
Другие названия
The Man from Snowy River, Herencia de un valiente, L'homme de la rivière d'argent, A vadon törvénye, Człowiek znad Śnieżnej Rzeki, El hombre de Río Nevado, Herança de um Valente, L'uomo del fiume nevoso, Lumisen joen mies, Mannen fra Snowy River, Mannen från Snowy River, Muž od Sněžné řeky, Muž od Snežnej rieky, Người đến từ sông băng, O anthropos apo to hionismeno potami, O Homem de Rio Nevado, Omul din Snowy River, Snowy River, Ο άνθρωπος απ' το χιονισμένο ποτάμι, Ο μαύρος κεραυνός, Мужчина с заснеженной реки, Мъжът от Снежната река
Режиссер
Джордж Миллер
В ролях
Теренс Донован
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Томми Дайсарт
Брюс Керр
Дэвид Брэдшоу
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
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