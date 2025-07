Страна Австралия

Продолжительность 1 час 42 минуты

Год выпуска 1982

Премьера в мире 25 марта 1982

MPAA PG

Бюджет $3 500 000

Сборы в мире $20 708 426

Производство Cambridge Productions, Michael Edgley International, Snowy River Investment Pty. Ltd.

Другие названия

The Man from Snowy River, Herencia de un valiente, L'homme de la rivière d'argent, A vadon törvénye, Człowiek znad Śnieżnej Rzeki, El hombre de Río Nevado, Herança de um Valente, L'uomo del fiume nevoso, Lumisen joen mies, Mannen fra Snowy River, Mannen från Snowy River, Muž od Sněžné řeky, Muž od Snežnej rieky, Người đến từ sông băng, O anthropos apo to hionismeno potami, O Homem de Rio Nevado, Omul din Snowy River, Snowy River, Ο άνθρωπος απ' το χιονισμένο ποτάμι, Ο μαύρος κεραυνός, Мужчина с заснеженной реки, Мъжът от Снежната река