Sheena667, 2019

Тихая семья из маленького городка Вышний Волочёк. На окраине туманного города полная безысходность: грязь, снег, слякоть, разбитые дороги и одинокий автосервис. Здесь живет и работает автомеханик Вадим (Владимир Свирский) вместе со своей женой Олей (Юлия Пересильд), которая трудится на почте. Им чуть за тридцать, они ведут обычную жизнь и, как и многие другие жители этого провинциального городка, выживают как могут. И если разбитых дорог Тверской области становится недостаточно, то Оля, пользуясь своим служебным положением, начинает просвечивать лотерейные билеты с целью найти тот самый выигрышный. Коллега Вадима, у которого есть эвакуатор, время от времени доставляет к нему в гараж старые и поломанные машины, которые достает из кювета ближайшей дороги. Решив, что пора бы ему самому обзавестись своим эвакуатором, Оля и Вадим решают съездить в Германию, чтобы купить хотя бы подержанный транспорт. Для этого им нужно скопить еще немного денег, и все в их выверенной и четко расписанной по плану повседневности течет как нужно до тех пор, пока в их жизни не появляется интернет. На стриминговом потоке Вадим находит обворожительную девушку из Джорджии под ником Sheena667 (Джордан Роуз Фрай), которая томно улыбается с экрана монитора в одном нижнем белье. Автомеханик из провинции стремительно влюбляется в американку, наплевав на вид ее деятельности, и даже думать не хочет о том, что Sheena667 может его использовать лишь как очередного клиента, который заплатит ей деньги. Вадим начинает действовать решительно: учит английский язык, ищет заначку для покупки билетов в США и оформления американской визы. Жена Оля и их совместное путешествие за эвакуатором остаются в прошлом – впереди его ждет прекрасная жизнь с Sheena667.
Это первый полнометражный фильм режиссера Григория Добрыгина.
Режиссер фильма Григорий Добрыгин также известен и как актер. Наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах, как «Черная молния» и «Как я провел этим летом»
Мировая премьера фильма с непереводимым на кириллицу названием Sheena667 состоялась на кинофестивале в Роттердаме еще в 2019 году, где картина была представлена в «Основной конкурсной программе».
Картина также участвовала в конкурсной программе кинофестиваля в Чикаго и «Кинотавра».
Григорий Добрыгин является лауреатом «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за роль в фильме «Как я провел этим летом» режиссера Алексея Попогребского.
Актер Григорий Добрыгин дебютировал в качестве режиссера в 2013 году, когда его короткометражный фильм «Измена» был показан на кинофестивале «Кинотавр» в категории «Короткий метр». На следующий год он снова принял участие в кинофестивале со своим вторым короткометражным фильмом «Верпаскунген». Обе работы режиссера были отмечены дипломами лауреата конкурсной программы.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер картины Григорий Добрыгин оба окончили ГИТИС, мастерскую Олега Кудряшова.
Оператором фильма выступил Михаил Кричман, который ранее работал с такими именитыми режиссерами, как Андрей Звягинцев, Лив Ульман, Павел Лунгин, Вера Сторожева, Алексей Федорченко, Джим Шеридан, Сергей Тарамаев.
Изначально премьера фильма на больших экранах должна была состояться в марте 2020 года, однако в связи с пандемией дата была перенесена на весну 2021 года.
Город Вышний Волочёк: разбитые дороги, снега и туманы. Автосервис на окраине города, где живут, работают и любят друг друга Оля и Вадим. Обоим немного за тридцать, они люди простые и серьезные, делят радости и горести поровну, на двоих, пока в их жизнь не вторгается третий лишний — Интернет.