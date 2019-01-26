Sheena667, 2019

Это первый полнометражный фильм режиссера Григория Добрыгина.

Режиссер фильма Григорий Добрыгин также известен и как актер. Наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах, как «Черная молния» и «Как я провел этим летом»

Мировая премьера фильма с непереводимым на кириллицу названием Sheena667 состоялась на кинофестивале в Роттердаме еще в 2019 году, где картина была представлена в «Основной конкурсной программе».

Картина также участвовала в конкурсной программе кинофестиваля в Чикаго и «Кинотавра».

Григорий Добрыгин является лауреатом «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за роль в фильме «Как я провел этим летом» режиссера Алексея Попогребского.

Актер Григорий Добрыгин дебютировал в качестве режиссера в 2013 году, когда его короткометражный фильм «Измена» был показан на кинофестивале «Кинотавр» в категории «Короткий метр». На следующий год он снова принял участие в кинофестивале со своим вторым короткометражным фильмом «Верпаскунген». Обе работы режиссера были отмечены дипломами лауреата конкурсной программы.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер картины Григорий Добрыгин оба окончили ГИТИС, мастерскую Олега Кудряшова.

Оператором фильма выступил Михаил Кричман, который ранее работал с такими именитыми режиссерами, как Андрей Звягинцев, Лив Ульман, Павел Лунгин, Вера Сторожева, Алексей Федорченко, Джим Шеридан, Сергей Тарамаев.

Изначально премьера фильма на больших экранах должна была состояться в марте 2020 года, однако в связи с пандемией дата была перенесена на весну 2021 года.