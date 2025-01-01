«Берегите женщин» — советская музыкальная комедия, состоящая из двух частей. Впервые была показана в начале 80-х годов. Сюжет разворачивается вокруг молодого журналиста, который устраивается поваром на судно, чтобы «внедриться» в морской порт и написать о нем большой репортаж. По ходу дела выясняется, что весь экипаж судна героя состоит из девушек. Все они хотят доказать своим родителям, что способны выполнять даже самую сложную работу. Поначалу девушки довольно прохладно воспринимают нового кока, но впоследствии они находят общий язык.

Начинающий, но перспективный журналист Евгений Масловский отправляется на старое судно «Циклон», чтобы получить там сезонную работу. Цель Евгения — на своей шкуре почувствовать, что значит жить на судне. Волею судьбы экипаж корабля, на который устраивается Евгений, целиком состоит из девушек. Первое время герою крайне сложно найти общий язык с коллегами — они воспринимают его как «засланного» шпиона, будто его подослали родители. Кроме того, Евгений абсолютно не умеет готовить.

В 1 серии «Берегите женщин» молодой журналист отправляется на ржавый буксир «Циклон», чтобы написать большую статью о функционировании морского порта. Работая под прикрытием, он получает должность повара. Ситуация усложняется тем, что экипаж судна состоит только из женщин.

Во 2 серии главный герой постепенно находит общий язык с обитательницами судна. Девушки знакомятся с молодыми музыкантами, в которых быстро влюбляются. Евгений пишет большой материал о состоянии судна, статья привлекает много внимания.