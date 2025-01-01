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Берегите женщин

Beregite zhenshchin! 18+
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О фильме

«Берегите женщин» — советская музыкальная комедия, состоящая из двух частей. Впервые была показана в начале 80-х годов. Сюжет разворачивается вокруг молодого журналиста, который устраивается поваром на судно, чтобы «внедриться» в морской порт и написать о нем большой репортаж. По ходу дела выясняется, что весь экипаж судна героя состоит из девушек. Все они хотят доказать своим родителям, что способны выполнять даже самую сложную работу. Поначалу девушки довольно прохладно воспринимают нового кока, но впоследствии они находят общий язык.

Начинающий, но перспективный журналист Евгений Масловский отправляется на старое судно «Циклон», чтобы получить там сезонную работу. Цель Евгения — на своей шкуре почувствовать, что значит жить на судне. Волею судьбы экипаж корабля, на который устраивается Евгений, целиком состоит из девушек. Первое время герою крайне сложно найти общий язык с коллегами — они воспринимают его как «засланного» шпиона, будто его подослали родители. Кроме того, Евгений абсолютно не умеет готовить.

В 1 серии «Берегите женщин» молодой журналист отправляется на ржавый буксир «Циклон», чтобы написать большую статью о функционировании морского порта. Работая под прикрытием, он получает должность повара. Ситуация усложняется тем, что экипаж судна состоит только из женщин.

Во 2 серии главный герой постепенно находит общий язык с обитательницами судна. Девушки знакомятся с молодыми музыкантами, в которых быстро влюбляются. Евгений пишет большой материал о состоянии судна, статья привлекает много внимания.

  • Основная часть съемок прошла в районе Нефтяной и Каботажной гавани в Одесском порту.
  • Музыкальные композиции к фильму написал композитор Юрий Антонов. Он же спел большую часть песен, за исключением “Радуги”, которую исполнил Сергей Беликов из рок-группы “Аракс”.
  • Роль буксира из фильма “исполнило” судно, построенное в Нью-Йорке в 1944 году. В 1947 году оно было передано по ленд-лизу в СССР и пришло из США через Атлантику в Одессу своим ходом. В 1988 году буксир списали в утиль, а в середине 1990-х – разрезали на металлолом.
  • Актриса Марина Шиманская, сыгравшая капитана буксира Любу, и Альгис Арлаускас, исполнивший роль инженера Сергея, возлюбленного Гали (Елена Тонунц), после съемок в фильме поженились. В 1991 году супруги эмигрировали в Испанию, где основали школу театрального и киноискусства.
  • Отца Гали Гиви Максимовича Айвазова озвучил Леонид Каневский.

Дочки портовых служащих — красивые, умные, талантливые, которым уготовано блестящее будущее — пошли в матросы на буксир, наплевав на все родительские мечты. Чтобы показать строптивицам, как трудна морская служба, родители позаботились, чтобы девушкам досталось самое старое, отслужившее свой век судно, и чтобы кормили их одними макаронами. Но это не остановило упрямиц, которые находят здесь свое счастье.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 1 октября 1981
Дата выхода
1 октября 1981 СССР
10 октября 1981 США
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Beregite zhenshchin!, Take Care of the Women!, Берегите женщин
Режиссер
Виктор Макаров
Александр Полынников
В ролях
Андрей Градов
Марина Шиманская
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Светлана Пенкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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