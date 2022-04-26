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Василиса Кузьмина
Василиса Кузьмина
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Василиса Кузьмина
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Дата рождения
29 ноября 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Василиса Кузьмина
Родилась 29 ноября 1991 года.
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Фильмография Василиса Кузьмина
Ника
драма, биография
2022, Россия
8.0
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Поэтесса конфликтует с матерью и пытается обрести себя в трейлере байопика «Ника»
Фильм расскажет о мятежных переживаниях взрослой Ники Турбиной незадолго до ее смерти.
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26 апреля 2022 14:11
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