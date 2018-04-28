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Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
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Наталия Вдовина
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Дата рождения
12 января 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Белогорск, СССР (Украина)
Рост
165 см
Биография Наталии Вдовиной
Родился 12 января 1969 года. Белогорск, СССР (Украина).
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Фильмография Наталии Вдовиной
Ваш репетитор
драма
2018, Россия
6.0
NO-ONE
триллер, драма
2017, Россия / Украина / Израиль
5.0
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
комедия
2017, Россия
7.0
Без границ
комедия, мелодрама
2015, Россия
6.0
Человек, который спас мир
документальный
2015, Дания
7.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
Двойная пропажа
криминал
2009, Россия
3.0
Какраки
драма, комедия
2009, Россия
3.0
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В рамках ММКФ состоялась премьера фильма «NO-ONE»
На ММКФ прошла премьера фильма «NO-ONE» Льва и Владимира Прудкиных. Главные роли в картине исполнили Елизавета Боярская и Наталья Вдовина. Гостями премьеры стали Филипп Грёнинг (реж.
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28 апреля 2018 14:53
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