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Наталия Вдовина
Nataliya Vdovina
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Персоны
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Nataliya Vdovina
Дата рождения
12 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Белогорск, СССР (Украина)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
Высшая школа сценических искусств
Театр им. Моссовета
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Биография Наталии Вдовиной
Родился 12 января 1969 года. Белогорск, СССР (Украина).
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(2003)
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(2022)
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