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Краш, 2021

2021 / Россия
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О фильме

В тихой подмосковной школе случился скандал. Во время онлайн-урока о поэзии Бродского у учеников на экранах начал мелькать дикпик. Консервативная директриса Лайма Олеговна, шокированная произошедшим, пытается выяснить имя хулигана, показавшего неприличную фотографию. Но это далеко не все неприятности: личная жизнь директрисы разрушена после того, как она нашла нюдсы незнакомой женщины в телефоне мужа. А тут еще и незаконная продажа фастфуда на территории школы, и внезапный приезд городской администрации. Репутация Лаймы и учебного заведения оказывается под угрозой, а поиски автора дикпика рискуют обернуться провалом. 

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Год выпуска 2021
Премьера онлайн 10 декабря 2021
Премьера в мире 10 декабря 2021
Возраст 18+
Прокатчик Start
Режиссер
Олег Пресняков
В ролях
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Мария Шукшина
Мария Шукшина
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Краш 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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