Внутренний огонь, 2020

В роскошной петербургской квартире бывшего наркобарона встречаются четыре незнакомца. Хозяин дома опаздывает, и четверым гостям ничего не остается, кроме как сидеть и разговаривать. Один из них пришел просить денег, другой — оружие, третий с целью шантажа, а четвертый — чтобы убить третьего. Слово за слово — и то, что сначала начиналось как безобидный разговор между ожидающими незнакомцами, превращается в шквал насмешек и оскорблений в адрес самого слабого из них. Ситуация обостряется настолько, что грозит кровавой расправой, а затем… мистическим столкновением с неизбежным.