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Внутренний огонь Внутренний огонь
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Внутренний огонь, 2020

2020 / Россия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ситуация тарантиновская — в квартире наркобарыги сидят четверо незнакомых друг с дружкой людей. Ждут хозяина. Со скуки начинают трепаться, и выясняется, что один пришел к отсутствующему господину за деньгами, второй за оружием, третий — его шантажировать, а четвертый… тоже не по-хорошему!

  • Дебютный полнометражный фильм Михаила Марескина — он выступает как сценарист и режиссер. Он из Нижнего Новгорода. В 2003 году стал выпускником Нижегородского театрального училища, в 2008 — завершил режиссерское образование в Санкт-Петербурге (Университет кино и телевидения). В 2011 там же получил еще одну специальность — искусствовед.
  • Лента была продемонстрирована на Winter Film Awards, нью-йоркском некоммерческом международном кинофестивале для дебютантов. Выиграла в номинации «Лучшая картина». Также она побывала на фестивалях в Айдлуайлде и Хьюстоне.
  • Съемки шли в Санкт-Петербурге.
  • Яков Шамшин снимается с начала нулевых, предпочитая сюжеты об органах охраны правопорядка — он играл в «Каменской», 2 сезоне «Литейного», «Улицах разбитых фонарей», но есть в его фильмографии и другие работы: «Мы из будущего», «Любовь без правил», «Жила-была одна баба», «Риорита».

В роскошной петербургской квартире бывшего наркобарона встречаются четыре незнакомца. Хозяин дома опаздывает, и четверым гостям ничего не остается, кроме как сидеть и разговаривать. Один из них пришел просить денег, другой — оружие, третий с целью шантажа, а четвертый — чтобы убить третьего. Слово за слово — и то, что сначала начиналось как безобидный разговор между ожидающими незнакомцами, превращается в шквал насмешек и оскорблений в адрес самого слабого из них. Ситуация обостряется настолько, что грозит кровавой расправой, а затем… мистическим столкновением с неизбежным.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 25 мая 2020
Премьера в мире 25 мая 2020
Возраст 18+
Режиссер
Михаил Марескин
В ролях
Михаил Павлик
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Софья Синицына
Софья Синицына
Мария Скуратова
Мария Скуратова
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Внутренний огонь 1 постер
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