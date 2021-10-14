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Мария Кравченко
Мария Кравченко
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Мария Кравченко
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Дата рождения
13 января 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Марии Кравченко
Родилась 13 января 1985 года. Комсомольск-на-Амуре, СССР (Россия).
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Фильмография Марии Кравченко
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия
2017, Россия
4.0
Праздничный переполох
комедия
2017, Франция
6.0
Женщины против мужчин
комедия
2015, Россия
3.0
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Кравченко столкнулась с одним из последствий коронавируса.
1 комментарий
14 октября 2021 14:20
«Я женат, остановись!»: звезда Comedy Woman в мокром купальнике смутила фанатов
Артистка спасается от жары всеми возможными способами.
Написать
19 июля 2021 11:31
Тысяча евро за одну минуту: озвучены гонорары «безработных» звезд Comedy Woman
После закрытия проекта на телевидении артистки стали выступать на корпоративах.
Написать
5 февраля 2021 12:32
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