Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Наталья Бочкарева
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 июля 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Горький (Нижний Новгород), СССР (Россия)
Рост
172 см
Биография Натальи Бочкаревой
Развернуть
Фильмография Натальи Бочкаревой
Краш
комедия
2021, Россия
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Как изменились актёры из любимых сериалов нулевых
Мы предлагаем вам окунуться в воспоминания и посмотреть, как изменились актёры, воплотившие наши любимые кинопары из российских сериалов нулевых.
Написать
17 июня 2021 16:24
Все новости
Статьи о персоне
Бочкарева удивила фанатов «Счастливы вместе» одним фактом
Даша Букина была не так проста, как казалось.
Написать
13 мая 2022 16:54
Жены хватает: звезда «Счастливы вместе» открестился от романа с Бочкаревой
Общественность долгие годы была уверена в романтической связи знаменитостей.
Написать
21 ноября 2021 17:10
«Приглашал на концерты, присылал машину»: Бочкарева раскрыла связь с Киркоровым
Музыкант всячески поддерживал звезду «Счастливы вместе».
Написать
27 сентября 2021 12:32
Все статьи
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось