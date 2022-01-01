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Анна Андрусенко
Анна Андрусенко
О персоне
Фильмография
Анна Андрусенко
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Дата рождения
3 июля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Рост
165 см
Биография Анны Андрусенко
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Фильмография Анны Андрусенко
Спайс бойз
драма, триллер
2019, Беларусь
6.0
Грааль
фэнтези, драма, исторический
2017, Россия / Франция / Чехия
0.0
Прощай, Катя
драма
2012, Турция
6.0
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