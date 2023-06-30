Глава сети «Каро» высказалась о состоянии и перспективах российской кинотеатральной индустрии

Президент сети «Каро» Ольга Зинякова поделилась своими мыслями о будущем российской кинотеатральной отрасли. В новом интервью для «Ведомостей» она заявила, что кризис в индустрии постепенно сходит на нет.

По словам Зиняковой, российским кинотеатрам необходимо зарабатывать 32 млрд рублей в год, чтобы поддерживать свое существование. Для достижения этого результата ежемесячно в прокате должен появляться один хит с общими сборами в районе 1 млрд рублей, еще две картины со сборами в приблизительно в 500 млн рублей и еще три или четыре проекта, которые заработают около 200-300 млн.

Согласно оценке руководителя «Каро», на данный момент ситуация в индустрии напоминает «полный хаос», но продолжает постепенно налаживаться. Большим подспорьем для кинотеатров стала семейная комедия «Чебурашка», заработавшая свыше 7 млрд рублей и способствовавшая «перезапуску кинопоказов в России». Кроме того, в настоящее время владельцам кинозалов стало значительно проще планировать свой репертуар и составлять прогнозы о том, какие картины принесут им существенный доход. Например, предприниматели возлагают большие надежды на будущий триллер «Кентавр», американскую мелодраму «Не(идеальные) роботы» и медицинскую драму «Дыхание». Сейчас 65% сборов кинотеатрам приносят российские фильмы, а 35% — зарубежные. Ожидается, что к концу 2023 года они начнут стабильно зарабатывать необходимый минимум.

При этом Зинякова отметила, что пиратский прокат голливудских фильмов не оправдывает возложенных на него ожиданий. Он криминализирует отрасль и несет в себе риски для работников и посетителей кинотеатра, так как нелегальный показ могут в любой момент отменить. Зинякова также уверена, что эта практика не находит отклика у широкой аудитории: сеть «Каро» не устраивает пиратские сеансы. За первый квартал 2023 года доля сборов компании в российском бокс-офисе выросла на 1,5%, что свидетельствует о том, что перераспределения в пользу нелегальных просмотров не произошло.