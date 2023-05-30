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Киноафиша Новости В 2023 году российские фильмы уже собрали в прокате наибольшую сумму за последние 8 лет

В 2023 году российские фильмы уже собрали в прокате наибольшую сумму за последние 8 лет

30 мая 2023 13:03
В 2023 году российские фильмы уже собрали в прокате наибольшую сумму за последние 8 лет

Главными хитами бокс-офиса являются «Чебурашка» и «Вызов».

С начала 2023 года сборы кинопроката России уже достигли внушительной отметки в 21,2 млрд рублей, что превышает показатели за последние восемь лет. Новостью поделилась министр культуры РФ Ольга Любимова после беседы с гендиректором «Централ Партнершип» Вадимом Верещагиным.

Для сравнения, лишь на данном этапе показатель на целых 57% превышает выручку за весь 2022 год. В целом за неполные пять месяцев на долю исключительно российских релизов пришлось 16,7 млрд рублей. Наибольший вклад в общую казну внесли такие хиты бокс-офиса, как праздничная комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» (6,8 млрд рублей без учета СНГ) и драма Клима Шипенко «Вызов» (1,6 млрд рублей), частично снятая на МКС.

Дистрибьютором вышеуказанных лент стала прокатная компания «Централ Партнершип». По словам Верещагина, в прошлом году Фонд кино поддержал производство трех проектов прокатчика: анимационной ленты «Доктор Динозавров», а также игровых фильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Пророк». На данный момент в производстве у «Централ Партнершип» находится сорок картин, наиболее примечательными из которых являются «Сто лет тому вперед», «Повелитель ветра», «Императрицы» и «Холоп 2».

Фото: «Централ Партнершип»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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