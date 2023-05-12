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Киноафиша Новости «Чебурашка» вошел в число наиболее коммерчески успешных фильмов 2023 года

«Чебурашка» вошел в число наиболее коммерчески успешных фильмов 2023 года

12 мая 2023 11:33
«Чебурашка» вошел в число наиболее коммерчески успешных фильмов 2023 года

Картина занимает 20-е место в топе, превзойдя многие крупные голливудские проекты.

Российская семейная комедия «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко вошла в рейтинг самых кассовых фильмов мирового проката 2023 года по версии интернет-портала The Numbers.

По информации сайта, «Чебурашка» заработал $86,15 млн в мировом прокате, тем самым превзойдя показатели таких картин, как «Air: Большой прыжок» ($85,25 млн), «Супер Майк: Последний танец» ($56,29 млн) и «Стук в хижине» ($54,71 млн). На данный момент российская лента занимает 20-е место в рейтинге, лишь немного уступая комедийному триллеру «Кокаиновый медведь» ($89,2 млн).

Стоит отметить, что сайт Box Office Mojo выпустил аналогичный рейтинг, согласно которому мировые сборы «Чебурашки» в настоящее время составляют уже $88,22 млн. Фильм занимает одиннадцатую строчку топа, опережая «Кокаинового медведя» ($87,51 млн по тем же данным). Однако в данном списке учтены китайские картины, имеющиеся в топе The Numbers.

Лидером мирового проката 2023 года по версии обоих порталов на данный момент является анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино», заработавший $1,17 млрд. Второе и третье место в топе The Numbers занимают китайские картины «Полноводная красная река» ($673,55 млн) и «Блуждающая Земля 2» ($604,38 млн) соответственно, а в топе Box Office Mojo — супергеройский блокбастер «Человек-муравей и Оса: Квантомания» ($475,37 млн) и боевик «Джон Уик 4» ($406,81 млн) соответственно.

Фото: Yellow, Black & White
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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