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Наталья Щукина
Наталья Щукина
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Наталья Щукина
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Дата рождения
12 сентября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Барнаул, СССР (Россия)
Биография Натальи Щукиной
Родилась 12 сентября 1970 года. Барнаул, СССР (Россия).
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Фильмография Натальи Щукиной
Чебурашка
семейный
2022, Россия
0.0
Самый Новый год!
комедия, фантастика
2020, Россия
6.0
Память осени
драма
2016, Россия
4.0
Андерсен. Жизнь без любви
биография, мелодрама, сказка
2006, Россия
7.0
Ключ от спальни
комедия
2003, Россия
5.0
Приходи на меня посмотреть
мелодрама, комедия
2000, Россия
8.0
Дорогая Елена Сергеевна
драма, триллер, криминал
1988, СССР
6.0
Брызги шампанского
военный, драма
1988, СССР
6.0
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