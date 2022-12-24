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Ну что, все же настроились на попрание собственного детства, когда узнали, что Чебурашка станет героем полнометражного игрового фильма, но при этом сам будет нарисованным? Но в этом уравнении и зрители, и критики забыли об одной маленькой составляющей. От 6 лет примерно. Которая не молилась по ночам на книгу Эдуарда Успенского. Которая, даже если в доме есть модный проигрыватель винила, не слышала аудиоверсию сказки со знаменитой присказкой «Это хорошо, что вы зеленый и плоский. Вы можете…