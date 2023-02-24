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Cocaine Bear
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Cocaine Bear

Cocaine Bear,

США
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о выходе в прокат
Премьера в мире 24 февраля 2023
Режиссер
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
В ролях
Кери Рассел
Кери Рассел
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл
Олден Эйренрайк
Олден Эйренрайк
Джесси Тайлер Фергюсон
Джесси Тайлер Фергюсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Cocaine Bear 1 постер
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Покойный Рэй Лиотта успел завершить съемки в «Кокаиновом медведе» и сериале «Черная птица» Актер неожиданно скончался в возрасте 67 лет.
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27 мая 2022 12:11
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