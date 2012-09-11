Оповещения от Киноафиши
Плохая карма

Плохая карма

Bad Karma 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Захватывающая история о наркомане и преступнике, который сумел побороть зависимость. Маллой за несколько лет стал успешным и счастливым. Теперь все, чего он хочет — это сохранить свое счастье, свою семью. Но неожиданно знакомые из забытого преступного прошлого возвращаются. Маллой вынужден идти на новое преступление, но все оказывается слишком сложно.

Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 11 сентября 2012
Дата выхода
11 сентября 2012 Россия 16+
11 сентября 2012 Казахстан
12 сентября 2012 США
11 сентября 2012 Украина
MPAA R
Производство Limelight International Media Entertainment, Odyssey Media, Zero Gravity Management
Другие названия
Bad Karma, Bad Karma - A bűn útján, Halb karma, Nos Braços do Crime, Quả Báo, To xekatharisma, Zła karma, Плохая карма
Режиссер
Сури Кришнамма
В ролях
Доминик Перселл
Доминик Перселл
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Энди МакФи
Аарон Педерсен
Аарон Педерсен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.6
Оцените 11 голосов
4.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
