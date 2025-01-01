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Джимми Уорден
Jimmy Warden
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Персоны
Джимми Уорден
Джимми Уорден
Jimmy Warden
Популярные фильмы
6.4
Кокаиновый медведь
(2023)
5.5
Няня. Королева проклятых
(2020)
5.2
Ночь с психопатом
(2025)
Фильмография Джимми Уорден
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2023
2020
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
1
Сценарист
3
5.2
Ночь с психопатом
Borderline
триллер, комедия
2025, Канада / США
Смотреть трейлер
Рецензия
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6.4
Кокаиновый медведь
Cocaine Bear
триллер
2023, США
Смотреть трейлер
5.5
Няня. Королева проклятых
The Babysitter: Killer Queen
ужасы, комедия, мелодрама
2020, США
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