Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кокаиновый медведь Кокаиновый медведь
Киноафиша Фильмы Кокаиновый медведь Отзывы о фильме «Кокаиновый медведь»
Cocaine Bear Кокаиновый медведь 2023 / США
6.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Кокаиновый медведь»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Флора Эванс 26 марта 2023, 09:00
Оценка
Такую дурь я пожалуй и не видела никогда. Мат, кишки, кровища, глупые шутки .. красной ниткой через весь фильм. После просмотра хотелось помыться. Никому не рекомендую Зря потраченное время и деньги.
26 марта 2023, 09:00 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
12 стульев 4 комментария
Портрет незнакомца
Портрет незнакомца 2 комментария
Больше, чем люди
Больше, чем люди 9 комментариев
Переводчик
Переводчик 60 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Related video
Фильм отца Бодрова обожают за границей: такого успеха «Брату» не достичь
Винокур не променяет этот российский курорт ни на один другой: по карману и звездам, и простым людям
Дядя Нины из «Кавказской пленницы» женился на красотке: вы видели ее сотни раз
Выпишут еще нескоро: что на самом деле творится с отцом Киркорова
На деда совсем не похожа: внучка Михалкова поражает необычной внешностью
Лизу Галкину не отличить от этой женщины: теперь понятно, в кого такая красотка
Вся в вечно молодую мать: дочь Андреевой больше похожа на ее сестру
Все женщины ей завидуют: только посмотрите на мужа Александровой (фото)
Абдулов это еще «цветочки»: выходка мужа-иностранца Алферовой ужаснет любого
От Тереховой сбежал даже муж-иностранец: вот что осталось после него
Жена Преснякова выбрала самый неудачный купальник: испортил идеальную фигуру
«Тяжелая стадия»: состояние Гурцкой неспроста вызывает опасения
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше