Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости За первые дни в мировом прокате «Крид 3» собрал свыше $100 млн

За первые дни в мировом прокате «Крид 3» собрал свыше $100 млн

6 марта 2023 17:16
За первые дни в мировом прокате «Крид 3» собрал свыше $100 млн

«Кокаиновый медведь» держится хорошо, а «Человек-муравей 3» продолжает обваливаться.

Лидером мирового проката на этой неделе ожидаемо стал «Крид 3». Новая глава бойцовской франшизы заработала за первые дни $100,4 млн. Фильм вышел сразу на 75 кинорынках, собрав на международной арене $41,4 млн, а в США — $58,6 млн. Режиссерский дебют исполнителя главной роли Майкла Б. Джордана не только продемонстрировал самый мощный старт среди всех проектов про Адониса Крида и Рокки Бальбоа, но и поставил рекорд для картин о профессиональном спорте.

Согласно статистке от студии Warner Bros., которая по соглашению с MGM выступила международным дистрибьютором, «Крид 3» стартовал на 109% лучше первого «Крида» (2015) и на 25% лучше второй части, вышедшей в 2018 году. Если сравнивать с предшественниками, то бюджет новой ленты заметно выше — без учета маркетинга на картину потратили $75 млн против $35 млн у первой части и $50 млн у второй. Учитывая отличную критику и впечатляющие оценки зрителей («A-» по опросам CinemaScore), триквел имеет отличные шансы на стойкость в прокате.

На вторую позицию в общем чарте бокс-офиса опустился «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Разгромленный критиками блокбастер довел свою глобальную выручку до $419,5 млн, из которых всего $186,7 млн приходится на американскую аудиторию — $12,4 за третий уик-энд в Штатах при падении в 61%. Несмотря на мощный старт, из-за таких сильных обвалов кинокомикс вряд ли сможет дотянуть до показателей «Человека-муравья 2», собравшей летом 2018 года $623,1 млн. На производство «Квантомании» Marvel потратили без рекламы $200 млн — это самый дорогой сольник о Скотте Лэнге.

Тройку лидеров замыкает кровавая сатирическая комедия Элизабет Бэнкс «Кокаиновый медведь». Учитывая «взрослый» рейтинг R и сильную конкуренцию, картина показывает хорошую выдержку — ко вторым выходным фильм довел свою национальную кассу до $41,2 млн. Общая же выручка в данный момент составляет $52 млн при скромном бюджете в районе $35 млн.

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино Читать далее 1 марта 2023
Тест: ты супергероиня или злодейка? Тест: ты супергероиня или злодейка? Читать далее 5 марта 2023
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка Читать далее 3 марта 2023
Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь Читать далее 6 марта 2023
44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит» 44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит» Читать далее 4 марта 2023
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке 10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке Читать далее 2 марта 2023
Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов Читать далее 4 марта 2023
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино «Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Читать далее 28 февраля 2023
Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Читать далее 1 марта 2023
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании 10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании Читать далее 2 марта 2023
Related video