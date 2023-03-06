За первые дни в мировом прокате «Крид 3» собрал свыше $100 млн

Лидером мирового проката на этой неделе ожидаемо стал «Крид 3». Новая глава бойцовской франшизы заработала за первые дни $100,4 млн. Фильм вышел сразу на 75 кинорынках, собрав на международной арене $41,4 млн, а в США — $58,6 млн. Режиссерский дебют исполнителя главной роли Майкла Б. Джордана не только продемонстрировал самый мощный старт среди всех проектов про Адониса Крида и Рокки Бальбоа, но и поставил рекорд для картин о профессиональном спорте.

Согласно статистке от студии Warner Bros., которая по соглашению с MGM выступила международным дистрибьютором, «Крид 3» стартовал на 109% лучше первого «Крида» (2015) и на 25% лучше второй части, вышедшей в 2018 году. Если сравнивать с предшественниками, то бюджет новой ленты заметно выше — без учета маркетинга на картину потратили $75 млн против $35 млн у первой части и $50 млн у второй. Учитывая отличную критику и впечатляющие оценки зрителей («A-» по опросам CinemaScore), триквел имеет отличные шансы на стойкость в прокате.

На вторую позицию в общем чарте бокс-офиса опустился «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Разгромленный критиками блокбастер довел свою глобальную выручку до $419,5 млн, из которых всего $186,7 млн приходится на американскую аудиторию — $12,4 за третий уик-энд в Штатах при падении в 61%. Несмотря на мощный старт, из-за таких сильных обвалов кинокомикс вряд ли сможет дотянуть до показателей «Человека-муравья 2», собравшей летом 2018 года $623,1 млн. На производство «Квантомании» Marvel потратили без рекламы $200 млн — это самый дорогой сольник о Скотте Лэнге.

Тройку лидеров замыкает кровавая сатирическая комедия Элизабет Бэнкс «Кокаиновый медведь». Учитывая «взрослый» рейтинг R и сильную конкуренцию, картина показывает хорошую выдержку — ко вторым выходным фильм довел свою национальную кассу до $41,2 млн. Общая же выручка в данный момент составляет $52 млн при скромном бюджете в районе $35 млн.