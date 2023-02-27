Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Критики благосклонно приняли комедийный триллер «Кокаиновый медведь»

Критики благосклонно приняли комедийный триллер «Кокаиновый медведь»

27 февраля 2023 13:26
Критики благосклонно приняли комедийный триллер «Кокаиновый медведь»

Процент положительных отзывов прессы на Rotten Tomatoes составляет 70%.

В сети появились первые рецензии на комедийный триллер Элизабет Бэнкс «Кокаиновый медведь». В целом журналисты приняли картину достаточно тепло, отметив ее отличный юмор и безбашенный сюжет. В данный момент общий балл одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 70%.

Обозреватель Джеймс Берардинелли из издания ReelViews сравнил «Кокаинового медведя» с кино Квентина Тарантино:

«В лучших моментах картина похожа на сплав ультражестокого мультфильма со сценой из «Криминального чтива», в которой Винсент Вега случайно стреляет Марвину в лицо».

К. Остин Коллинз из Rolling Stone считает, что в картине нет злоупотребления жестокими сценами:

«Фильм доставляет удовольствие в виде грубого возбуждения. Он получился немного наигранным. Тем не менее, он на удивление пропитан жестокостью именно в тех местах, где это необходимо».

Венесса Вонг из BuzzFeed особо подчеркнула оригинальность «Кокаинового медведя»:

«Этот фильм слишком манерный и самоуничижительный, чтобы оставить после себя по-настоящему неизгладимые впечатления. Но главное, что он оригинален и может стать для зрителей отличным времяпрепровождением».

Однако далеко не все критики отнеслись к фильму Бэнкс благосклонно. К примеру, Оливер Джонс из Observer написал, что авторам картины все же не удалось найти баланс между элементами разных жанров:

«Главный промах «Кокаинового медведя» заключается в его полной неспособности сбалансировать свою направленность, которая одновременно тянется в стороны шокирующей комедии и триллера».

«Кокаиновый медведь» также завоевал расположение обычных зрителей: всего за три дня в прокате (премьера состоялась 24 февраля) фильм собрал свыше $28 млн. Скорее всего, в ближайшие дни сборы картины превысят ее производственный бюджет в $35 млн. Балл одобрения от рядовых зрителей на том же Rotten Tomatoes в настоящий момент составляет 75%.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Читать далее 21 февраля 2023
Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Читать далее 22 февраля 2023
Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Читать далее 27 февраля 2023
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Читать далее 21 февраля 2023
«Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса «Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса Читать далее 23 февраля 2023
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино «Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Читать далее 28 февраля 2023
Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Читать далее 26 февраля 2023
Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Читать далее 23 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Читать далее 22 февраля 2023
Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Читать далее 22 февраля 2023
Related video