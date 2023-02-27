Критики благосклонно приняли комедийный триллер «Кокаиновый медведь»

В сети появились первые рецензии на комедийный триллер Элизабет Бэнкс «Кокаиновый медведь». В целом журналисты приняли картину достаточно тепло, отметив ее отличный юмор и безбашенный сюжет. В данный момент общий балл одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 70%.

Обозреватель Джеймс Берардинелли из издания ReelViews сравнил «Кокаинового медведя» с кино Квентина Тарантино:

«В лучших моментах картина похожа на сплав ультражестокого мультфильма со сценой из «Криминального чтива», в которой Винсент Вега случайно стреляет Марвину в лицо».

К. Остин Коллинз из Rolling Stone считает, что в картине нет злоупотребления жестокими сценами:

«Фильм доставляет удовольствие в виде грубого возбуждения. Он получился немного наигранным. Тем не менее, он на удивление пропитан жестокостью именно в тех местах, где это необходимо».

Венесса Вонг из BuzzFeed особо подчеркнула оригинальность «Кокаинового медведя»:

«Этот фильм слишком манерный и самоуничижительный, чтобы оставить после себя по-настоящему неизгладимые впечатления. Но главное, что он оригинален и может стать для зрителей отличным времяпрепровождением».

Однако далеко не все критики отнеслись к фильму Бэнкс благосклонно. К примеру, Оливер Джонс из Observer написал, что авторам картины все же не удалось найти баланс между элементами разных жанров:

«Главный промах «Кокаинового медведя» заключается в его полной неспособности сбалансировать свою направленность, которая одновременно тянется в стороны шокирующей комедии и триллера».

«Кокаиновый медведь» также завоевал расположение обычных зрителей: всего за три дня в прокате (премьера состоялась 24 февраля) фильм собрал свыше $28 млн. Скорее всего, в ближайшие дни сборы картины превысят ее производственный бюджет в $35 млн. Балл одобрения от рядовых зрителей на том же Rotten Tomatoes в настоящий момент составляет 75%.