Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Апгрейд. Цифровой солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022

KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022

25 марта 2022 11:38
KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022

Лауреаты станут известны уже в понедельник.

В ночь с 27 на 28 марта состоится церемония вручения наград кинопремии «Оскар-2022». В онлайн-кинотеатре KION доступны 13 самых обсуждаемых фильмов из числа номинантов этого года в различных категориях. Яркие фильмы-претенденты на «Оскар» собраны в специальной подборке.

«Дом Gucci»

KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022

Байопик о модном доме Gucci. Казалось бы, мы видели много картин, посвященных миру моды и трагической истории больших корпораций. Но мир Gucci — особенный, обворожительный и, конечно, беспощадный. Становление знаменитого дома моды с его преданиями, потерями, смертями и переделом прав с Леди Гагой и Адамом Драйвером — это кино сэра Ридли Скотта. Масштаб здесь сочетается с изысканностью, а харизма актеров множится со стилем и лоском костюмов. Ничего подобного сейчас не снимают и вряд ли будут в ближайшее время.

«Круэлла»

KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022

История становления популярного антагониста Круэллы де Виль из мультфильма «101 далматинец» обрела не анимационную, а игровую версию. Такой Эммы Стоун (актриса, исполнившая главную роль) вы точно не видели — бесстрашная, коварная и стильная леди, способная уложить на лопатки и товарищей, и недругов.

«Дюна»

KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022

Говорят, Бог любит троицу — «Дюна» Дени Вильнева в полной мере подтверждает этот тезис. Третья попытка экранизировать одноименный роман Фрэнка Герберта получилась одновременно философской, масштабной и зрелищной. Нигде больше в этом сезоне не собирался настолько феерический актерский каст. В кадре весь цвет Голливуда — от Тимоти Шаламе, Ребекки Фергюсон и Александра Скарсгарда до Оскара Айзека, Джоша Бролина, Зендеи и Джейсона Момоа.

«Не время умирать»

KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022

Вероятно, главный шпионский фильм сезона, продолжающий культовую франшизу Бондианы. Конечно, «Не время умирать» вписал себя в историю задолго до выхода (премьера несколько раз откладывалась из-за ковида). Это прощание с целой эпохой, последний раз Дэниэл Крэйг примеряет на себя образ Джеймса Бонда. Он больше не скажет «до свидания», герой выходит в дозор буквально в последний раз.

«Параллельные матери»

KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022

Героини фильма — две матери-одиночки, судьбы которых переплелись необычным образом. Главный амбассадор испанского кино в мировой культуре, Педро Альмодовар в своей новой работе «Параллельные матери» напоминает нам об эйдетической памяти — основном сегменте сохранения рода вне зависимости от особенностей национальной культуры. Истории о семье — универсальный мост, по которому можно добраться до глубин любого зрителя.

«Спенсер»

KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022

Один день принцессы Дианы (Кристен Стюарт) — члена королевской семьи Великобритании, о смерти которой мы знаем очень много, а о жизни практически ничего. «Спенсер» позволяет проникнуться духом британского дворянства, параллельно с этим распознав в людях «голубых кровей» такую же человечность, как и в каждом из нас. Можно быть принцессой и есть устриц, но мечтать при этом о простом чизбургере.

«Король Ричард»

KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022

Главная спортивная драма по реальным событиям, которая вышла в этом сезоне. История великих теннисисток мира — сестрах Уильямс, Винус и Серены. «Король Ричард» стоит смотреть как минимум для того, чтобы перенять неиссякаемое терпение главного героя (Уилл Смит) — отца двух девочек, которые станут первыми ракетками мира. Вере и целеустремленности этого отчаянного родителя стоит поучиться всем нам.

Фильмы «Главный герой», «Лука», «Райя и последний дракон», «Энканто», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Митчеллы против машин» также доступны в специальной подборке онлайн-кинотеатра KION «Оскар» 2022: Номинанты».

Фото: KION
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Читать далее 9 октября 2022
Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Читать далее 9 октября 2022
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон Читать далее 7 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье Читать далее 7 октября 2022
Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин Читать далее 8 октября 2022
Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Читать далее 10 октября 2022
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Читать далее 10 октября 2022
Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе» Читать далее 8 октября 2022
Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду Читать далее 8 октября 2022
Related video