KION представил подборку самых ярких фильмов-номинантов на «Оскар» 2022

В ночь с 27 на 28 марта состоится церемония вручения наград кинопремии «Оскар-2022». В онлайн-кинотеатре KION доступны 13 самых обсуждаемых фильмов из числа номинантов этого года в различных категориях. Яркие фильмы-претенденты на «Оскар» собраны в специальной подборке.

«Дом Gucci»

Байопик о модном доме Gucci. Казалось бы, мы видели много картин, посвященных миру моды и трагической истории больших корпораций. Но мир Gucci — особенный, обворожительный и, конечно, беспощадный. Становление знаменитого дома моды с его преданиями, потерями, смертями и переделом прав с Леди Гагой и Адамом Драйвером — это кино сэра Ридли Скотта. Масштаб здесь сочетается с изысканностью, а харизма актеров множится со стилем и лоском костюмов. Ничего подобного сейчас не снимают и вряд ли будут в ближайшее время.

«Круэлла»

История становления популярного антагониста Круэллы де Виль из мультфильма «101 далматинец» обрела не анимационную, а игровую версию. Такой Эммы Стоун (актриса, исполнившая главную роль) вы точно не видели — бесстрашная, коварная и стильная леди, способная уложить на лопатки и товарищей, и недругов.

«Дюна»

Говорят, Бог любит троицу — «Дюна» Дени Вильнева в полной мере подтверждает этот тезис. Третья попытка экранизировать одноименный роман Фрэнка Герберта получилась одновременно философской, масштабной и зрелищной. Нигде больше в этом сезоне не собирался настолько феерический актерский каст. В кадре весь цвет Голливуда — от Тимоти Шаламе, Ребекки Фергюсон и Александра Скарсгарда до Оскара Айзека, Джоша Бролина, Зендеи и Джейсона Момоа.

«Не время умирать»

Вероятно, главный шпионский фильм сезона, продолжающий культовую франшизу Бондианы. Конечно, «Не время умирать» вписал себя в историю задолго до выхода (премьера несколько раз откладывалась из-за ковида). Это прощание с целой эпохой, последний раз Дэниэл Крэйг примеряет на себя образ Джеймса Бонда. Он больше не скажет «до свидания», герой выходит в дозор буквально в последний раз.

«Параллельные матери»

Героини фильма — две матери-одиночки, судьбы которых переплелись необычным образом. Главный амбассадор испанского кино в мировой культуре, Педро Альмодовар в своей новой работе «Параллельные матери» напоминает нам об эйдетической памяти — основном сегменте сохранения рода вне зависимости от особенностей национальной культуры. Истории о семье — универсальный мост, по которому можно добраться до глубин любого зрителя.

«Спенсер»

Один день принцессы Дианы (Кристен Стюарт) — члена королевской семьи Великобритании, о смерти которой мы знаем очень много, а о жизни практически ничего. «Спенсер» позволяет проникнуться духом британского дворянства, параллельно с этим распознав в людях «голубых кровей» такую же человечность, как и в каждом из нас. Можно быть принцессой и есть устриц, но мечтать при этом о простом чизбургере.

«Король Ричард»

Главная спортивная драма по реальным событиям, которая вышла в этом сезоне. История великих теннисисток мира — сестрах Уильямс, Винус и Серены. «Король Ричард» стоит смотреть как минимум для того, чтобы перенять неиссякаемое терпение главного героя (Уилл Смит) — отца двух девочек, которые станут первыми ракетками мира. Вере и целеустремленности этого отчаянного родителя стоит поучиться всем нам.

Фильмы «Главный герой», «Лука», «Райя и последний дракон», «Энканто», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Митчеллы против машин» также доступны в специальной подборке онлайн-кинотеатра KION «Оскар» 2022: Номинанты».