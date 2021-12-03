Сэр Ридли Скотт продолжает радовать своих поклонников вторым полнометражным фильмом подряд. «Дом Gucci» выходит практически следом за «Последней дуэлью». Это вольная экранизация книги журналистки Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Сама Форден консультировала Скотта при написании сценария, наблюдая за тем, как ее исследование (за время подготовки книги она поговорила с более чем сотней людей,…
красивые натурные съёмки, но много курят))
разок глянуть можно
Авторизация по e-mail