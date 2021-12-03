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Дом Gucci Дом Gucci
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House of Gucci Дом Gucci 2021 / США
8.2 Оцените
155 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Дом Gucci»

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Наша рецензия

Сэр Ридли Скотт продолжает радовать своих поклонников вторым полнометражным фильмом подряд. «Дом Gucci» выходит практически следом за «Последней дуэлью». Это вольная экранизация книги журналистки Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Сама Форден консультировала Скотта при написании сценария, наблюдая за тем, как ее исследование (за время подготовки книги она поговорила с более чем сотней людей,…

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Наталия Петряшова 3 декабря 2021, 23:50
Оценка
Мне очень понравился фильм:яркий, дорогой, с шиком, блеском, красотой, а так же-с послевкусием. Люблю такие фильмы. Все фильмы Ридли Скотта у меня вызывают уважение и восторг. Сейчас на экранах идёт ещё один фильм этого режиссёра-Последняя дуэль, который мне тоже пришёлся по вкусу.
3 декабря 2021, 23:50 Ответить
User 4 декабря 2021, 17:34
Оценка
Непонятно для чего был снят этот фильм о доме с удивительной историей. Просто жаль потраченного времени
4 декабря 2021, 17:34 Ответить
bananzagirl 4 декабря 2021, 18:46
Оценка
Прекрасно снят фильм ! Акстеры отличные! Мой отдыв - просто великолепно и впечатляюще !
4 декабря 2021, 18:46 Ответить
polinasimonova95 5 декабря 2021, 13:58
Оценка
Отличный фильм, жизненный!
5 декабря 2021, 13:58 Ответить
dvdclubchita 5 декабря 2021, 20:17
Оценка
Фильм не такой яркий как в рекламе, на раз фильмец!!!
5 декабря 2021, 20:17 Ответить
User 6 декабря 2021, 01:26
Оценка
Долгий. Показался затянутым, но в общем- интересный
6 декабря 2021, 01:26 Ответить
89281588804m 6 декабря 2021, 23:13
Оценка
Интересный фильм . Но , на любителя, кому интересна мода и история бренда.
6 декабря 2021, 23:13 Ответить
Виктор Куликов 7 декабря 2021, 02:56
Оценка
Не зацепил, не оставил следа, ноль эмоций. Казалось бы и картинка приятна глазу и игра актеров на высоте, кроме Адама Драйвера - “деревянный” буратино. Но фильмец проходной и Аль Пачино его не спасает. Жаль.
7 декабря 2021, 02:56 Ответить
User 7 декабря 2021, 09:35
Оценка
Шикарные наряды,шикарные актеры,фильм понравился ,посмотрю даже второй раз позже,оставил много впечатлений!
7 декабря 2021, 09:35 Ответить
User 7 декабря 2021, 22:24
Оценка
Фильм погравился
7 декабря 2021, 22:24 Ответить
User 7 декабря 2021, 22:24
Оценка
5
7 декабря 2021, 22:24 Ответить
ferula2011 8 декабря 2021, 01:03
Скучноватый фильм,еле досидел.\nНе было харизмы у актеров,не вызвали сопереживания
8 декабря 2021, 01:03 Ответить
Сергей Александров 8 декабря 2021, 09:23
Оценка
нормальный фильм, но и ничего особенного.
красивые натурные съёмки, но много курят))
разок глянуть можно
8 декабря 2021, 09:23 Ответить
Анна Сафронова 8 декабря 2021, 16:53
Оценка
Затянули, можно было в 1, 40 уложиться, а так интересно
8 декабря 2021, 16:53 Ответить
User 9 декабря 2021, 16:15
Фильм просто бомба!!!!
9 декабря 2021, 16:15 Ответить
gt1964 9 декабря 2021, 19:24
Фильм отличный, я пришла после него, весь интернет прошерстила, всё о Гуччи прочитала, действительно, всё так и было, как в фильме. И артисты подобраны с максимальной схожестью с настящими участниками. Действительно этот фильм оставляет послевкусие, о нем думаешь, пытаешься узнать больше, чем показано на экране. Рекомендую! Хороший фильм!
9 декабря 2021, 19:24 Ответить
User 11 декабря 2021, 04:08
Оценка
Фильм 🔥🔥🔥🔥
11 декабря 2021, 04:08 Ответить
User 11 декабря 2021, 22:41
Оценка
Шикарный фильм, очень познавательный о модном бренде. Особенно зайдет модникам
11 декабря 2021, 22:41 Ответить
medved69kg 12 декабря 2021, 15:00
Оценка
Рекомендую к просмотру!
12 декабря 2021, 15:00 Ответить
glebgryadkin 12 декабря 2021, 19:10
Оценка
Бесконечно унылый фильм. Возможно, будет интересен поклонникам жанра исторической тягомотины, с поправкой на новодел. Три раза заснул, пока смотрел.
12 декабря 2021, 19:10 Ответить
annatofi 16 декабря 2021, 09:42
Оценка
Отличный фильм! Нам понравился .
16 декабря 2021, 09:42 Ответить
User 17 декабря 2021, 08:54
Оценка
3\nЧаса пролетели! Давно не смотреоа такое зорошее кино!
17 декабря 2021, 08:54 Ответить
User 18 декабря 2021, 08:23
Оценка
Неплохой фильм, отлияные костюмы и декорации, но немного затянут.
18 декабря 2021, 08:23 Ответить
Олег 19 декабря 2021, 11:50
Оценка
Долгоиграющий и нудный фильм. Ждал, когда уже закончится. Сходить можно, но только если просто посидеть в кинотеатре и чем-то другим заниматься.
19 декабря 2021, 11:50 Ответить
User 20 декабря 2021, 10:56
Оценка
Немного затянут,но игра актеров на высоте,также один из самых модных и красивых фильмов
20 декабря 2021, 10:56 Ответить
Андрей Антонов 26 декабря 2021, 11:40
Оценка
Классный фильм
26 декабря 2021, 11:40 Ответить
Амрина Баталова-Шайдулина 27 декабря 2021, 19:13
Оценка
Очень шикарный фильм! Шикарные актёры! \nОбычно пишу большие отзывы, но тут просто: обязательно посмотрите !\nИ ..все проблемы в мире из за женщин и денег)
27 декабря 2021, 19:13 Ответить
p_bear 2 января 2022, 13:26
Оценка
Отличный фильм! Увлекательный, поучительный местами. Леди Гага, оказывается, очень хорошая актриса.
2 января 2022, 13:26 Ответить
fenom136 4 января 2022, 00:25
Оценка
Фигня снято плохо но история прикольная
4 января 2022, 00:25 Ответить
User 5 января 2022, 00:57
Прекрасный фильм!!! Стефани как всегда чудесно сыграла роль, обожаю ее🧡\n
5 января 2022, 00:57 Ответить
Кристель Хохлова 5 января 2022, 01:20
Оценка
Сууупер классно! Психология, мода, шик
5 января 2022, 01:20 Ответить
ekaterina02kuznetsova 13 января 2022, 11:31
Оценка
Фильм мне понравился, но я думаю, что он на любителя. История действительно остается в памяти. Психологически непростой фильм, как и непростая жизнь дома Гуччи. Но он принес свежие мысли и новые уроки жизни. После просмотра фильма у меня осталось терпкое послевкусие...
13 января 2022, 11:31 Ответить
User 13 января 2022, 19:26
Оценка
лучший фильм в моей жизни
13 января 2022, 19:26 Ответить
Виктория Косичкина 3 февраля 2022, 21:42
Оценка
Понравился фильм, про красивую, богатую жизнь, хороший подобранный состав актеров, жаль, что деньги превыше всех ценностей…
3 февраля 2022, 21:42 Ответить
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