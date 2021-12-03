Наша рецензия

Сэр Ридли Скотт продолжает радовать своих поклонников вторым полнометражным фильмом подряд. «Дом Gucci» выходит практически следом за «Последней дуэлью». Это вольная экранизация книги журналистки Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Сама Форден консультировала Скотта при написании сценария, наблюдая за тем, как ее исследование (за время подготовки книги она поговорила с более чем сотней людей,…