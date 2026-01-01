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Мадалина Генея
Mãdãlina Ghenea
Киноафиша
Персоны
Мадалина Генея
Мадалина Генея
Mãdãlina Ghenea
Дата рождения
8 августа 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Слатина, Румыния
Рост
180 см
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.4
Дом Gucci
(2021)
6.2
Дом Хемингуэй
(2013)
4.7
На глубине страха
(2023)
Фильмография Мадалина Генея
4.7
На глубине страха
Deep Fear
боевик, триллер
2023, Мальта
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Дом Gucci
House of Gucci
криминал, драма, триллер
2021, США
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Рецензия
6.2
Дом Хемингуэй
Dom Hemingway
комедия, драма, криминал
2013, Великобритания
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