Мадалина Генея

После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям

Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных

Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах

Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)

Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»

Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»

«Красота-то какая, лепота!» – тянет сказать, проходя этот тест: вспомните 5 фильмов СССР о дачной жизни по кадру

Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов

Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест

«Надежда – мой компас земной, а тест – проверка на смелость»: чтоб угадать 5 фильмов СССР по отрывку песни, позвал на помощь бабушку