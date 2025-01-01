Меню
Награды и номинации фильма Дом Gucci 2021

Оскар 2022 Оскар 2022
Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
 Лучший британский фильм
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2022 Золотая малина 2022
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
