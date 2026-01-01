Любовь Толкалина – российская актриса, родилась 16 февраля 1978 года в Рязанской области. С детства занималась синхронным плаванием, достигла звания кандидата в мастера спорта. Принимала участие в постановках театра на воде, который организовала ее тренер, ездила с гастролями. После школы твердо решила поступать в театральный, что и сделала, подав документы во ВГИК. Там она познакомилась с будущим гражданским мужем – Егором Кончаловским.

После выпуска несколько лет играла в Академическом театре Российской армии, позже перешла в «Империю звезд». Первые роли на ТВ Любовь получает еще во время учебы. Как и у большинства актеров, это были эпизодические роли в сериалах.

Известность девушке принесла серия фильмов «Антикиллер», где в первой части она играла второстепенного персонажа, а уже во второй исполнила одну из ведущих ролей – супругу главного героя. После этого фильма к ней пришла известность, и предложения от режиссеров не заставили себя ждать.

В 2004 году ей досталась неординарная роль: она сыграла девушку, влюбившуюся в человека, который признался в гомосексуальных наклонностях. Этот фильм окрестили скандальным, а Любовь признали неординарной актрисой, не боящейся экспериментов.