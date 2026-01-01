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Любовь Толкалина 7 фотографий
Любовь Толкалина Lyubov Tolkalina
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Любовь Толкалина

Lyubov Tolkalina

Дата рождения
16 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Рязанская область, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр

Биография Любови Толкалиной

Любовь Толкалина – российская актриса, родилась 16 февраля 1978 года в Рязанской области. С детства занималась синхронным плаванием, достигла звания кандидата в мастера спорта. Принимала участие в постановках театра на воде, который организовала ее тренер, ездила с гастролями. После школы твердо решила поступать в театральный, что и сделала, подав документы во ВГИК. Там она познакомилась с будущим гражданским мужем – Егором Кончаловским.

После выпуска несколько лет играла в Академическом театре Российской армии, позже перешла в «Империю звезд». Первые роли на ТВ Любовь получает еще во время учебы. Как и у большинства актеров, это были эпизодические роли в сериалах.

Известность девушке принесла серия фильмов «Антикиллер», где в первой части она играла второстепенного персонажа, а уже во второй исполнила одну из ведущих ролей – супругу главного героя. После этого фильма к ней пришла известность, и предложения от режиссеров не заставили себя ждать.

В 2004 году ей досталась неординарная роль: она сыграла девушку, влюбившуюся в человека, который признался в гомосексуальных наклонностях. Этот фильм окрестили скандальным, а Любовь признали неординарной актрисой, не боящейся экспериментов.

Популярные фильмы

Если любишь - прости 8.3
Если любишь - прости (2015)
Четыре четверти 8.0
Четыре четверти (2024)
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ЗЛО (2024)

Фильмография Любови Толкалиной

Адвокаты
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драма, комедия 2026, Россия
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Гордость
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Девочки учатся бриться
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драма, мелодрама 2026, Россия
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Санкционер
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Интересные факты о Любови Толкалиной

  • В 2001 году стала «девушкой месяца» по версии российского издания «Playboy», ее провокационная фотосессия в обнаженном виде является одним из предметов обсуждения среди ее фанатов;
  • Актриса часто мелькает в рекламных роликах;
  • В 2016 году организовала театральное пространство «Собор» и стала его актрисой, режиссером и продюсером;
  • В 2010 году участвовала в шоу «Лед и пламень», а в 2015 в «Танцах со звездами»;
  • Актриса не против изменения внешности с помощью хирургических операций, однако сама она к ним не прибегала;
  • Каждую весну Любовь отправляется на Гоа, где упражняется в восточных практиках, медитирует и занимается йогой.

Фотографии Любови Толкалиной

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