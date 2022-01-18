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Любовь Толкалина

Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
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Дата рождения
16 февраля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Рязанская область, СССР (Россия)
Рост
178 см
Биография Любови Толкалиной

Любовь Толкалина – российская актриса, родилась 16 февраля 1978 года в Рязанской области. С детства занималась синхронным плаванием, достигла звания кандидата в мастера спорта. Принимала участие в постановках театра на воде, который организовала ее тренер, ездила с гастролями. После школы твердо решила поступать в театральный, что и сделала, подав документы во ВГИК. Там она познакомилась с будущим гражданским мужем – Егором Кончаловским.

После выпуска несколько лет играла в Академическом театре Российской армии, позже перешла в «Империю звезд». Первые роли на ТВ Любовь получает еще во время учебы. Как и у большинства актеров, это были эпизодические роли в сериалах.

Известность девушке принесла серия фильмов «Антикиллер», где в первой части она играла второстепенного персонажа, а уже во второй исполнила одну из ведущих ролей – супругу главного героя. После этого фильма к ней пришла известность, и предложения от режиссеров не заставили себя ждать.

В 2004 году ей досталась неординарная роль: она сыграла девушку, влюбившуюся в человека, который признался в гомосексуальных наклонностях. Этот фильм окрестили скандальным, а Любовь признали неординарной актрисой, не боящейся экспериментов.

Интересные факты о Любови Толкалиной
  • В 2001 году стала «девушкой месяца» по версии российского издания «Playboy», ее провокационная фотосессия в обнаженном виде является одним из предметов обсуждения среди ее фанатов;
  • Актриса часто мелькает в рекламных роликах;
  • В 2016 году организовала театральное пространство «Собор» и стала его актрисой, режиссером и продюсером;
  • В 2010 году участвовала в шоу «Лед и пламень», а в 2015 в «Танцах со звездами»;
  • Актриса не против изменения внешности с помощью хирургических операций, однако сама она к ним не прибегала;
  • Каждую весну Любовь отправляется на Гоа, где упражняется в восточных практиках, медитирует и занимается йогой.
Фильмография Любови Толкалиной
Любовницы: Ответный удар
комедия, мелодрама 2022, Россия
0.0
Проклятый чиновник
Проклятый чиновник
комедия 2021, Россия
7.0
Чиновник
Чиновник
комедия 2021, Россия
0.0
Феодосийская сказка
Феодосийская сказка
семейный, приключения, фантастика 2021, Россия
0.0
Ключ времени
Ключ времени
фэнтези, приключения 2020, Россия
0.0
Очень женские истории
Очень женские истории
комедия, мелодрама 2020, Россия
0.0
Парадоксы
Парадоксы
комедия 2020, Россия
4.0
Время жить, время умирать
Время жить, время умирать
короткометражный 2017, Россия
6.0
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Фотографии Любови Толкалиной Все фотографии
Любовь Толкалина и Инна Гомес Любовь Толкалина Любовь Толкалина Егор Кончаловский и Любовь Толкалина
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