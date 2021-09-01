Нефутбол, 2020

Подруги детства воссоединяются на встрече выпускников и договариваются об участии в своем первом профессиональном турнире по футболу. На пути к титулу 30-летние женщины сталкиваются с проблемами не только на поле, но и в личной жизни. Любовь Аксенова в спортивной комедии от режиссера и сценариста Максима Свешникова, прославившегося анимационным циклом про трех богатырей.

Даня Белых всегда отличалась от сверстниц. Пока ее одноклассницы увлекались глянцевыми журналами и мечтали о карьере в мире моды, она все свое время проводила во дворе, играя с соседскими пацанами в мяч. С возрастом, вопреки ожиданиям родителей, специфическое увлечение девушки никуда не делось: Белых продолжала исправно посещать секцию, а затем стала капитаном местной женской команды, не хватающей звезд с небес. Однажды клуб оказался в шаге от закрытия. Спасти ситуацию могут лишь верные подруги Дани, бросившие спорт задолго до окончания школы.

Сейчас бывшие одноклассницы ведут обычную жизнь: Юля работает уборщицей, а Алия торгует овощами на рынке. В отношениях им не везет еще больше, чем в профессии. Невзирая на скептицизм, они присоединяются к Дане и привлекают в клуб рыжеволосую Лену и других девушек, уставших от стереотипов современного общества. Тренером авантюристок становится несостоявшийся игрок Панов, изначально тоже считавший, что женщинам не место в спорте. Но подопечным удается переубедить наставника своей самоотдачей и неугасающим энтузиазмом. Сумеет ли любительская команда одержать столь необходимую победу?