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Нефутбол, 2020

2020 / Россия
8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Спортивная комедия о женском футболе
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Подруги детства воссоединяются на встрече выпускников и договариваются об участии в своем первом профессиональном турнире по футболу. На пути к титулу 30-летние женщины сталкиваются с проблемами не только на поле, но и в личной жизни. Любовь Аксенова в спортивной комедии от режиссера и сценариста Максима Свешникова, прославившегося анимационным циклом про трех богатырей.

Даня Белых всегда отличалась от сверстниц. Пока ее одноклассницы увлекались глянцевыми журналами и мечтали о карьере в мире моды, она все свое время проводила во дворе, играя с соседскими пацанами в мяч. С возрастом, вопреки ожиданиям родителей, специфическое увлечение девушки никуда не делось: Белых продолжала исправно посещать секцию, а затем стала капитаном местной женской команды, не хватающей звезд с небес. Однажды клуб оказался в шаге от закрытия. Спасти ситуацию могут лишь верные подруги Дани, бросившие спорт задолго до окончания школы.

Сейчас бывшие одноклассницы ведут обычную жизнь: Юля работает уборщицей, а Алия торгует овощами на рынке. В отношениях им не везет еще больше, чем в профессии. Невзирая на скептицизм, они присоединяются к Дане и привлекают в клуб рыжеволосую Лену и других девушек, уставших от стереотипов современного общества. Тренером авантюристок становится несостоявшийся игрок Панов, изначально тоже считавший, что женщинам не место в спорте. Но подопечным удается переубедить наставника своей самоотдачей и неугасающим энтузиазмом. Сумеет ли любительская команда одержать столь необходимую победу?

Съемки проходили в Таганроге, а одной из ключевых локаций стал местный металлургический завод «Тагмет».

Александра Кузенкина, сыгравшая Лену, в интервью призналась, что актрисам приходилось учиться игре в футбол с нуля. Для этого им потребовались изнурительные тренировки, растянувшиеся на год. Девушек консультировала профессиональная футболистка Ксения Коваленко, играющая в полузащите ФК «ЦСКА».

«Изумруд-Металлург» — несуществующий клуб, придуманный специально для фильма.

Сюжет о девушках в футболе далеко не нов. Существуют ромкомы «Играй, как Бекхэм», «Лучший удар» и «Она — мужчина», а также байопик «Грейси».

Максим Свешников не только выступил режиссером и продюсером, но и написал сценарий с Вадимом Свешниковым и Эдуардом Бордуковым. Свешников известен в первую очередь как автор цикла мультфильмов о трех богатырях. Его режиссерский дебют в игровом кино произошел в 2014 году с семейным фильмом «Елки лохматые», а в 2016 году он поставил молодежную кинокомедию «Взломать блогеров». Кроме того, на счету Свешникова успешные телесериалы «Филатов» и «257 причин почему». 

Егор Корешков и Юлия Топольницкая ранее снимались в сериале «257 причин почему».

Это как минимум седьмой проект Любови Аксеновой, выход которого намечен на 2021 год. Сначала состоялась премьера кинокартин «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Майор Гром: Чумной доктор» и телесериала «Настя, соберись!», а после спортивной комедии «Нефутбол» на экраны выйдут историческая драма Николая Лебедева «Нюрнберг», анимация «Бука. Мое любимое чудище» и четвертый сезон «Мажора».

Дане Белых с детства твердили, что футбол – не женское дело, но она все равно стала капитаном футбольной команды. Вот только ее команду неожиданно собрались закрывать. Спасти их может только победа. И Даня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла в футбол еще в школе. Это оказывается не так-то просто, а тут еще и тренер - бывшая «звезда» с проблемами, который вообще не считает женский футбол футболом… Но отправив на скамейку запасных неуверенность в себе, лишний вес и проблемы на личном фронте, девчонки рвутся к победе не только в спорте, но и в жизни.

8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 сентября 2021
Премьера в мире 1 сентября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Максим Свешников
Максим Свешников
В ролях
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Егор Корешков
Егор Корешков
Юлия Топольницкая
Юлия Топольницкая
Алина Алексеева
Алина Алексеева
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Наша рецензия
Даня Белых (Любовь Аксёнова) с детства обожала футбол. Но карьеру устроить ей не удалось, сейчас ей 27, и она играет в «Изумруде» – любительском клубе металлургического комбината в Таганроге. Очень некстати начальник завода и покровитель команды Палыч ложится в реанимацию, и новое начальство решает отсечь непрофильные траты, содержание женской футбольной команды, например. Состав разваливается, и Даня решает набрать команду давних подруг, с которыми она ещё в детстве играла…
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ElizavetaPersonal 4 сентября 2021, 07:18
Какой состав 🤦🏼‍♀️, такой и фильм. 💩👎🏻 Полное
Тора Ред 19 июля 2021, 10:11
Конечно пока еще рано судить, но трейлер мне понравился. Буду следить за этой киношкой)
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1 декабря 2021 11:52
Любовь Аксенова и ее команда мечты: появился новый трейлер комедии «Нефутбол» Фильм о женской дружбе и несправедливых особенностях спорта. 
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