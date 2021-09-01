Нефутбол, 2020

Подруги детства воссоединяются на встрече выпускников и договариваются об участии в своем первом профессиональном турнире по футболу. На пути к титулу 30-летние женщины сталкиваются с проблемами не только на поле, но и в личной жизни. Любовь Аксенова в спортивной комедии от режиссера и сценариста Максима Свешникова, прославившегося анимационным циклом про трех богатырей.
Даня Белых всегда отличалась от сверстниц. Пока ее одноклассницы увлекались глянцевыми журналами и мечтали о карьере в мире моды, она все свое время проводила во дворе, играя с соседскими пацанами в мяч. С возрастом, вопреки ожиданиям родителей, специфическое увлечение девушки никуда не делось: Белых продолжала исправно посещать секцию, а затем стала капитаном местной женской команды, не хватающей звезд с небес. Однажды клуб оказался в шаге от закрытия. Спасти ситуацию могут лишь верные подруги Дани, бросившие спорт задолго до окончания школы.
Сейчас бывшие одноклассницы ведут обычную жизнь: Юля работает уборщицей, а Алия торгует овощами на рынке. В отношениях им не везет еще больше, чем в профессии. Невзирая на скептицизм, они присоединяются к Дане и привлекают в клуб рыжеволосую Лену и других девушек, уставших от стереотипов современного общества. Тренером авантюристок становится несостоявшийся игрок Панов, изначально тоже считавший, что женщинам не место в спорте. Но подопечным удается переубедить наставника своей самоотдачей и неугасающим энтузиазмом. Сумеет ли любительская команда одержать столь необходимую победу?
Съемки проходили в Таганроге, а одной из ключевых локаций стал местный металлургический завод «Тагмет».
Александра Кузенкина, сыгравшая Лену, в интервью призналась, что актрисам приходилось учиться игре в футбол с нуля. Для этого им потребовались изнурительные тренировки, растянувшиеся на год. Девушек консультировала профессиональная футболистка Ксения Коваленко, играющая в полузащите ФК «ЦСКА».
«Изумруд-Металлург» — несуществующий клуб, придуманный специально для фильма.
Сюжет о девушках в футболе далеко не нов. Существуют ромкомы «Играй, как Бекхэм», «Лучший удар» и «Она — мужчина», а также байопик «Грейси».
Максим Свешников не только выступил режиссером и продюсером, но и написал сценарий с Вадимом Свешниковым и Эдуардом Бордуковым. Свешников известен в первую очередь как автор цикла мультфильмов о трех богатырях. Его режиссерский дебют в игровом кино произошел в 2014 году с семейным фильмом «Елки лохматые», а в 2016 году он поставил молодежную кинокомедию «Взломать блогеров». Кроме того, на счету Свешникова успешные телесериалы «Филатов» и «257 причин почему».
Егор Корешков и Юлия Топольницкая ранее снимались в сериале «257 причин почему».
Это как минимум седьмой проект Любови Аксеновой, выход которого намечен на 2021 год. Сначала состоялась премьера кинокартин «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Майор Гром: Чумной доктор» и телесериала «Настя, соберись!», а после спортивной комедии «Нефутбол» на экраны выйдут историческая драма Николая Лебедева «Нюрнберг», анимация «Бука. Мое любимое чудище» и четвертый сезон «Мажора».
Дане Белых с детства твердили, что футбол – не женское дело, но она все равно стала капитаном футбольной команды. Вот только ее команду неожиданно собрались закрывать. Спасти их может только победа. И Даня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла в футбол еще в школе. Это оказывается не так-то просто, а тут еще и тренер - бывшая «звезда» с проблемами, который вообще не считает женский футбол футболом… Но отправив на скамейку запасных неуверенность в себе, лишний вес и проблемы на личном фронте, девчонки рвутся к победе не только в спорте, но и в жизни.