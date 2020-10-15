Парадоксы, 2020

Пробки на московских дорогах и бесконечные работы по укладке тротуара могут спровоцировать совершенно разные ситуации — абсурдные, смешные, а иногда по-настоящему судьбоносные.
Сценаристом и режиссером «Парадоксов» выступил Гоша Куценко, который также сыграл в нем одну из главных ролей. Большинству российских зрителей Куценко знаком по ролям в картинах «Со мною вот что происходит», «Балканский рубеж», «Турецкий гамбит», а также по сериалу «Антикиллер». «Парадоксы» — третья режиссерская работа Куценко. До этого он выпустил фильмы «Если любишь...» и «Врач». В отличие от предыдущих картин, «Парадоксы» не имеют целостного сюжета.
Лента разделена на четыре истории. Первая называется «Пробки». В ней звучат диалоги и монологи людей, которые случайно застряли в пробке. Вторая, «Время жить, время умирать», повествует об актере по имени Казимир, который оказывается в центре переплетений всех сюжетных линий фильма. Третья история, «Сосед», рассказывает о не совсем обычных взаимоотношениях, а четвертая, «Система работает», представляет собой роад-муви об отцовстве и принятии ответственности.
История «Время жить, время умирать» основана на одноименном короткометражном фильме Михаила Полякова, который был удостоен «Золотого орла».
«Парадоксы» снимались без привлечения сторонних спонсоров.
Специально для фильма Гоша Куценко написал и исполнил песню.
За основу сценария взят реальный случай, произошедший в жизни Гоши Куценко.
В «Парадоксах» можно увидеть таких актеров, как Любовь Толкалина, Федор Добронравов, Александр Семчев.
Куценко не исключает сиквела «Парадоксов», если первая часть понравится зрителям.
Каждый желающий может поделиться с создателями фильма необычной историей из своей жизни, отправив ее на адрес [email protected].
Столичные пробки и бесконечная замена плитки на тротуарах, съемки отечественного кино и абсурдные ситуации с артистами, истории из жизни соседей и их собак.