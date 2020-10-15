Парадоксы, 2020

Пробки на московских дорогах и бесконечные работы по укладке тротуара могут спровоцировать совершенно разные ситуации — абсурдные, смешные, а иногда по-настоящему судьбоносные.

Сценаристом и режиссером «Парадоксов» выступил Гоша Куценко, который также сыграл в нем одну из главных ролей. Большинству российских зрителей Куценко знаком по ролям в картинах «Со мною вот что происходит», «Балканский рубеж», «Турецкий гамбит», а также по сериалу «Антикиллер». «Парадоксы» — третья режиссерская работа Куценко. До этого он выпустил фильмы «Если любишь...» и «Врач». В отличие от предыдущих картин, «Парадоксы» не имеют целостного сюжета.

Лента разделена на четыре истории. Первая называется «Пробки». В ней звучат диалоги и монологи людей, которые случайно застряли в пробке. Вторая, «Время жить, время умирать», повествует об актере по имени Казимир, который оказывается в центре переплетений всех сюжетных линий фильма. Третья история, «Сосед», рассказывает о не совсем обычных взаимоотношениях, а четвертая, «Система работает», представляет собой роад-муви об отцовстве и принятии ответственности.