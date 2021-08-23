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Марсаи Мартин
Марсаи Мартин
Marsai Martin
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Марсаи Мартин
Marsai Martin
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Дата рождения
14 августа 2004
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Плейно, США
Биография Марсаи Мартин
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Фильмография Марсаи Мартин
Спирит Непокорный
анимация, вестерн, приключения, семейный
2021, США
8.0
Мелкая
комедия
2019, США
5.0
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Студия Paramount показала вступительную сцену из «Щенячьего патруля в кино»
Мультфильм уже идет в кинотеатрах, а также доступен на потоковой платформе Paramount+.
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23 августа 2021 15:41
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