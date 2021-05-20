«Спирит Непокорный»: Рецензия Киноафиши

Главная героиня нового полнометражного мультфильма DreamWorks Animation — Лаки Прескотт (в оригинале ее озвучивает актриса Изабела Мерсед), подрастающий непутевый подросток, увядающий в доме своего дедушки. Когда-то добившийся успеха в сфере строительства железных дорог, уважаемый бизнесмен готовится к избирательной кампании, приуроченной к выборам мэра. Между тем Лаки не может усидеть на месте, ей только дай волю поиграться с белкой — все закончится катастрофой для всего семейства Прескотт.

Дабы не мешать амбициям дедушки, Лаки ссылают к отцу, Джиму Прескотту (голос ему подарил Джейк Джилленхол). 10 лет назад он стал свидетелем смерти жены — легендарной наездницы, которая исполняла опасные трюки, катаясь на лошади. Вследствие неудачно исполненного трюка женщина погибла, тогда отец решил отослать Лаки жить к дедушке, опасаясь, что не сможет уберечь дочь. Еще на подъезде к маленькому городку Мирадеро бойкая и любознательная Лаки познакомится с диким мустангом, бегущим со своим табуном вслед за поездом. Эта встреча станет началом большой и крепкой дружбы, которой предстоит выдержать несколько испытаний.

Спирит Непокорный

«Спирит Непокорный» — это своеобразное продолжение мультфильма «Спирит: Душа прерий». Премьера оригинальной анимации от DreamWorks состоялась не абы где, а на Каннском кинофестивале в 2002 году и добралась до номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». К слову, это был один из последних проектов студии, выполненный в рисованной технике мультипликации, когда мультфильм делается на основе покадровой съемки отличающихся двумерных рисунков. Однако российскому зрителю персонаж Спирита известен в большей степени по телесериалу «Спирит. Дух свободы», выходящему на СТС Kids и Netflix с 2017 года (премьера 9-го сезона запланирована на 2021 год). Полнометражный «Спирит Непокорный» — своего рода компиляция мультсериала, его переосмысление на большом экране.

За мультфильм про Лаки и Спирита отвечает режиссер Илэйн Боган. Ранее она занималась сериальными спин-оффами франшизы «Как приручить дракона», поэтому о дружбе кардинально отличных друг от друга существ знает если не все, то крайне много. Взаимоотношения этих двоих проходят разные стадии — от отрицания и изоляции до торга и принятия. Причем повествование не торопится, представляя каждую из них. Авторы уделяют достаточно времени выстраиванию коммуникации между маленькой девочкой и взрослой лошадью.

Спирит Непокорный

«Спирит Непокорный» отличается крайней степенью доброты, зачастую граничащей с наивностью. Можно было бы поругать мультфильм за не очень стройную композицию истории, а также припомнить довольно избитые сюжетные ходы, которыми пользуются сценаристы DreamWorks. Но, кажется, это тот случай, когда общий градус умиления от происходящего в совокупности с песнями (не бойтесь, это не мюзикл, как это часто бывает у анимационных проектов Disney) и опасными приключениями полностью перекрывают сценарные условности, на которых выезжает повествование. Наблюдая за развитием истории, представленной на зрительский суд (причем суд самых маленьких зрителей — мультфильм выходит с рейтингом 6+), не стоит ждать ни подстрочных смыслов, ни философских заискиваний — предупреждаем, это не Pixar со своей «Душой».

К слову, вместе с историей дружбы Лаки и Спирита имеются и побочные сюжетные линии. Каждая из них так или иначе связана с установлением (восстановлением) социальных связей. Например, отец Лаки, Джим, 10 лет даже не видевший родную дочь и не участвовавший в ее воспитании, пытается найти подход к необузданной природе подростка. Ее тяга к лошадям в целом и к Спириту в частности (как к самому дикому из них, не поддающемуся и матерым ковбоям) — это одновременно и материнские гены, спавшие в Лаки до поры до времени, и тяга к свободе (ото всех цепей, как сказал бы Альтрон), и стремление произвести впечатление, столь свойственное подросткам в новой социальной среде. Последнему не помешает даже отсутствие базовых навыков: в одной из сцен Лаки, кое как взобравшись на Спирита, чуть было не лишилась жизни — лошадь выскочила из загона и помчалась к скалам, едва не сбросив несчастную девушку вниз.

Спирит Непокорный

Впрочем, побочные сюжеты меркнут перед главным: создатели обновленного «Спирита», выросшего из популярного мультсериала, лишь наметили их, а в дальнейшем бросили на середине, не удосужившись хоть как-нибудь подвести их к логическому концу. Зрителей раз за разом возвращают к основополагающей мысли, что человек и лошадь, схожие по характеру (оба дикие и независимые), нашли друг друга, а в нужный момент еще и пришли на помощь своему виду. Остаются в тени и все взрослые персонажи мультфильма, балом правят исключительно дети — сама Лаки, а также две другие наездницы подросткового возраста, Эбигейл Стоун и Пруденс Грейнджер (девочки были и в мультсериале).

«Спирит Непокорный» — анимация с душой для самых маленьких (и тех, кто готов «накормить» добротой своего внутреннего ребенка). Да, это крайне наивная история, где необходимые сюжету детали возникают без всяких предпосылок, ведь «двигатель» мультфильма должен работать, а события обязаны происходить. Здесь яблоки падают с крыши тогда, когда они обязательно грохнутся кому-то на голову, огромные злодеи падают от легкого пинка подростка, а железная дорога возникает из пустоты по велению сердца — так нужно, некогда объяснять. Если вы готовы к условностям такого рода, новая полнометражная анимация DreamWorks вас непременно порадует. В случае, если для вас важен смысл, спрятанный между строк, и сложносочиненные герои, живущие не в черно-белом мире, мультфильм вряд ли удовлетворит ваш анимационный аппетит.