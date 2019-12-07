Герой Самсам, 2019

Главный герой анимационного фильма – персонаж по имени СамСам. Непоседливый ребенок обладает суперсилой, как и его родители. Но еще не смог понять, в чем именно она состоит. Малыш живет на волшебной планете и отважно исследует просторы космоса на собственном звездолете. Он крайне неосторожен и не осознает грозящей ему опасности. Коварный правитель Марса намерен сделать всех людей мрачными и унылыми, ведь он ненавидит смех и радость.