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Герой Самсам Герой Самсам
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SamSam

Герой Самсам, 2019

2019 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Главный герой анимационного фильма – персонаж по имени СамСам. Непоседливый ребенок обладает суперсилой, как и его родители. Но еще не смог понять, в чем именно она состоит. Малыш живет на волшебной планете и отважно исследует просторы космоса на собственном звездолете. Он крайне неосторожен и не осознает грозящей ему опасности. Коварный правитель Марса намерен сделать всех людей мрачными и унылыми, ведь он ненавидит смех и радость.

  • Это лента совместного производства Франции и Бельгии.
  • Сюжет фильма основан на одноименном анимационном сериале, который выходил на экраны в 2007 году. Кроме того, существуют комиксы о похождениях маленького супергероя и членов его семьи.
  • Впервые персонаж увидел свет в 2000 году, когда Серж Блох представил свой первый комикс о похождениях незадачливого малыша. Изначально автор создавал героя для своего собственного сына.
  • Впервые мультфильм показали в декабре 2019 года на кинематографическом фестивале в Анси.
  • Премьера в России была анонсирована на начало апреля 2020 года. Однако пандемия внесла коррективы, поэтому релиз перенесли на более поздний срок. В дальнейшем было принято решение выпустить ленту в конце июня на цифровых платформах.

СамПланета в опасности! На родную обитель знаменитого СамСама напали Мрачуны – инопланетные жуки, которые распространяют по всей Вселенной… грусть. Чтобы победить полчища Мрачунов, нашему герою на помощь придет его давняя подруга по переписке с соседней планеты. 

5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 2 апреля 2020
Премьера онлайн 5 мая 2020
Премьера в мире 7 декабря 2019
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Танги де Кермель
В ролях
Исаак Лобе-Лебель
Лиор Шабба
Жереми Прево
Себастьян Дежу
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Герой Самсам 5 постеров
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