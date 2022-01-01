Дон Сезар де Базан, 1989

Действие разворачивается в Испании XVII века. Обедневший граф-вольнодумец Дон Сезар де Базан приговорен к смерти за нарушение королевского запрета на дуэли.

Накануне казни первый министр уговаривает дворянина на фиктивный брак с цыганкой Маританой, новоиспеченной возлюбленной короля. Так интриган намерен расстроить брак короля и королевы, расположения которой он тайно домогается. Все бы ничего, да вот только Маритана с первой же встречи пленяет сердце самого де Базана.