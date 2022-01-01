Дон Сезар де Базан, 1989

Действие разворачивается в Испании XVII века. Обедневший граф-вольнодумец Дон Сезар де Базан приговорен к смерти за нарушение королевского запрета на дуэли.
Накануне казни первый министр уговаривает дворянина на фиктивный брак с цыганкой Маританой, новоиспеченной возлюбленной короля. Так интриган намерен расстроить брак короля и королевы, расположения которой он тайно домогается. Все бы ничего, да вот только Маритана с первой же встречи пленяет сердце самого де Базана.
Испания XVIII век. Обедневший граф любит уличную танцовщицу, а она — его. Но их союзу противостоит самодовольный и беспринципный испанский король! Он положил глаз на прекрасную барышню и посадил несчастного графа в тюрьму. Дни узника сочтены… Однако настоящая любовь способна преодолеть и не такие преграды!