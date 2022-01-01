Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дон Сезар де Базан Дон Сезар де Базан
Киноафиша Фильмы Дон Сезар де Базан

Дон Сезар де Базан, 1989

1989 / СССР
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в Испании XVII века. Обедневший граф-вольнодумец Дон Сезар де Базан приговорен к смерти за нарушение королевского запрета на дуэли.

Накануне казни первый министр уговаривает дворянина на фиктивный брак с цыганкой Маританой, новоиспеченной возлюбленной короля. Так интриган намерен расстроить брак короля и королевы, расположения которой он тайно домогается. Все бы ничего, да вот только Маритана с первой же встречи пленяет сердце самого де Базана.

  • Крепость, в которой был заточен де Базан, снимали в Нарвском замке и Ивангородской крепости, а также в Белгород-Днестровской средневековой крепости. Для съемок городской площади и старинных улочек выезжали в Вильнюс и Каунас в Литовской ССР. Охотничьим домиком стала дача Гусвальд на Каменном острове в Ленинграде, а Королевским дворцом – Ораниенбаумский дворцовый комплекс, который пришлось частично отреставрировать, поскольку в 1980-х годах во дворце в Ломоносове содержалась воинская часть.
  • Роль короля Карла II стала последней для Юрия Богатырева.
  • Изначально Дон Сезар де Базан был второстепенным персонажем драмы “Рюи Блаз” Виктора Гюго. Полноценную главную роль де Базан получил в пьесе Филиппа Дюмануа и Адолфа Д’Эннери.
  • “Дон Сезар де Базан” – седьмой фильм Яна Фрида в жанре музыкальной комедии.

Испания XVIII век. Обедневший граф любит уличную танцовщицу, а она — его. Но их союзу противостоит самодовольный и беспринципный испанский король! Он положил глаз на прекрасную барышню и посадил несчастного графа в тюрьму. Дни узника сочтены… Однако настоящая любовь способна преодолеть и не такие преграды!

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 6 июня 1989
Премьера в мире 6 июня 1989
Возраст 12+
Режиссер
Ян Фрид
В ролях
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Анна Самохина
Анна Самохина
Юрий Богатырев
Юрий Богатырев
Наталья Лапина
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дон Сезар де Базан 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дон Сезар де Базан смотреть онлайн

Дон Сезар де Базан
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши