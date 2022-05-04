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Александр Адабашьян
Александр Адабашьян
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Александр Адабашьян
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Дата рождения
10 августа 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Александр Адабашьян
Родился 10 августа 1945 года. Москва, СССР.
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Фильмография Александр Адабашьян
Родители строгого режима
комедия
2022, Россия
7.0
Про Лёлю и Миньку
семейный
2020, Россия
5.0
Герой
военный, драма
2016, Россия
6.0
Без границ
комедия, мелодрама
2015, Россия
6.0
Косухи
драма
2015, Россия
0.0
Собачий рай
семейный
2013, США
5.0
Криминальные обстоятельства
комедия
2011, Россия
3.0
Смерть в пенсне, или Наш Чехов
драма, комедия, криминал, триллер
2010, Россия
6.0
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KION анонсировал премьеру комедии «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Евгением Ткачуком
По замыслу и повестке фильм перекликается с «Холопом».
Написать
4 мая 2022 13:20
В Петербурге состоится творческая встреча с создателями семейного фильма «Жили-были мы»
5 июня в кино-досуговом центре «Чайка» состоится творческая встреча со сценаристом Александром Адабашьяном и режиссёром Анной Чернаковой, работавшими над семейным фильмом-сказкой
Написать
2 июня 2017 13:06
В кинотеатре «Иллюзион» пройдут творческие встречи с заслуженным деятелем искусств Александром Адабашьяном.
В Москве в кинотеатре «Иллюзион» пройдут творческие встречи с заслуженным художником и деятелем искусств Александром Адабашьяном. 6 и 7 мая в 12:30 в рамках специальных
Написать
3 мая 2017 17:28
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