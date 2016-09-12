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Алла Демидова
Алла Демидова
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Алла Демидова
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Дата рождения
29 сентября 1936
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Алла Демидова
Родилась 29 сентября 1936 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Алла Демидова
Мешок без дна
драма
2017, Россия
8.0
Вечное возвращение
комедия, мелодрама
2012, Украина
4.0
Русские деньги
комедия
2006,
5.0
Настройщик
драма
2004, Россия / Украина
6.0
Письма к Эльзе
драма
2002, Россия
7.0
Маленькая принцесса
сказка, мелодрама, семейный
1997, Россия
7.0
Крейцерова соната
драма
1987, СССР
6.0
Время отдыха с субботы до понедельника
мелодрама, драма
1984, СССР
7.0
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12 сентября 2016 23:02
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