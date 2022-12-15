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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1981

Рейтинг фильмов 1981 года

Тайна третьей планеты
1 Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика 1981, СССР
8.2
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Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
2 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
приключения, триллер, боевик 1981, США
8.1
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Профессионал
3 Профессионал
триллер, боевик 1981, Франция
7.5
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148
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