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Ирина Купченко
Ирина Купченко
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Ирина Купченко
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Дата рождения
1 марта 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Ирина Купченко
Родилась 1 марта 1948 года. Вена, Австрия.
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Фильмография Ирина Купченко
Золотая маска в кино: Война и мир
спектакль
2022, Россия
0.0
Волшебник
драма, комедия
2019, Россия
6.0
Последнее испытание
драма
2018, Россия
6.0
Училка
триллер, драма
2015, Россия
7.0
Пристань
2011, Россия
0.0
Калачи
комедия
2011, Россия
5.0
Юленька
ужасы, драма
2008, Россия
6.0
Трое и Снежинка
комедия
2007, Россия
7.0
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Как в плохом кино: вот как живет вдова Ланового спустя год после его смерти
Актриса готовится к конкурсу чтецов, посвященному памяти ее мужа, и к вечеру его памяти в их родном театре.
1 комментарий
28 января 2022 19:30
Сколько лет было актерам в фильме «Москва слезам не верит»?
Не все актеры соответствовали возрасту, сыгранных ими персонажей.
Написать
25 ноября 2021 13:29
Нож в спину: Корчевников отвадил гостей от «Судьбы человека»
Общественность не одобрила методы работы журналиста.
Написать
6 сентября 2021 11:57
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