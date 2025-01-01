Советская серия фильмов о Шерлоке Холмсе с Василием Ливановым и Виталием Соломиным состоит из шести частей, каждая из которых раскрывает культовые истории о великом детективе и его верном друге. Фильмы варьируются от первой встречи Холмса и Ватсона до их сложных расследований, включая дела, связанные с загадочной собакой Баскервилей, королевскими тайнами, коварными шантажистами, сокровищами, и смертельным противостоянием с профессором Мориарти. Истории насыщены атмосферой викторианского Лондона, яркими персонажами и захватывающими сюжетами, что делает их классикой детективного жанра.