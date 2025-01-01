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Киноафиша Подборки Все части фильма "Шерлок Холмс и Доктор Ватсон" с Ливановым

Все части фильма "Шерлок Холмс и Доктор Ватсон" с Ливановым

Все 8 Онлайн
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
криминал, детектив 1986, СССР
8.0
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры
криминал, детектив, мелодрама 1983, СССР
8.0
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
приключения, криминал, мистика 1981, СССР
8.0
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Кровавая надпись
криминал, мистика 1980, СССР
8.0
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство
приключения, криминал, мистика 1980, СССР
8.0
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
криминал, детектив 1980, СССР
8.0
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа
криминал, детектив 1980, СССР
8.0
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
криминал, драма, мистика 1980, СССР
8.0
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Жанр
Все Криминал Детектив Мелодрама Приключения Мистика Драма
Страна
Все СССР
Год
Все 1980-1989

Советская серия фильмов о Шерлоке Холмсе с Василием Ливановым и Виталием Соломиным состоит из шести частей, каждая из которых раскрывает культовые истории о великом детективе и его верном друге. Фильмы варьируются от первой встречи Холмса и Ватсона до их сложных расследований, включая дела, связанные с загадочной собакой Баскервилей, королевскими тайнами, коварными шантажистами, сокровищами, и смертельным противостоянием с профессором Мориарти. Истории насыщены атмосферой викторианского Лондона, яркими персонажами и захватывающими сюжетами, что делает их классикой детективного жанра.

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