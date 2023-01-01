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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей, 1981: актеры и роли
Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona: Sobaka Baskerviley
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
1981 / СССР
8.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей, 1981: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Масленников
Igor Maslennikov
В ролях
Василий Ливанов
Vasily Livanov
Виталий Соломин
Рина Зеленая
Борислав Брондуков
Евгений Стеблов
Никита Михалков
Александр Адабашьян
Олег Янковский
Ирина Купченко
Irina Kupchenko
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