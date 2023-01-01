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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
Киноафиша Фильмы Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей, 1981: актеры и роли
Priklyucheniya Sherloka Kholmsa i doktora Vatsona: Sobaka Baskerviley Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей 1981 / СССР
8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Масленников Igor Maslennikov
В ролях
Василий Ливанов Василий Ливанов Vasily Livanov Виталий Соломин Виталий Соломин Рина Зеленая Рина Зеленая Борислав Брондуков Борислав Брондуков Евгений Стеблов Евгений Стеблов Никита Михалков Никита Михалков Александр Адабашьян Александр Адабашьян Олег Янковский Олег Янковский Ирина Купченко Ирина Купченко Irina Kupchenko
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