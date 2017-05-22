Поразительное сходство: 20 героев мультиков, которые выглядят в точности как озвучившие их актеры

От Евгения Леонова с его самым лучшим советским Винни Пухом до «мистера Бина» Роуэна Аткинсона, идеально «попавшего в образ» Зазу из «Короля Льва», и рыбки-Джоли.