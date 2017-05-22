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Василий Ливанов
Василий Ливанов
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Василий Ливанов
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Дата рождения
19 июля 1935
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Василий Ливанов
Родился 19 июля 1935 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Василий Ливанов
Медный всадник России
исторический, драма
2019, Россия
0.0
Медвежья охота
боевик, драма
2007, Россия
6.0
Золушка 4x4
сказка
2007, Россия
8.0
Мужской сезон. Бархатная революция
криминал, триллер, драма, боевик
2005, Россия
7.0
Мужской сезон: Бархатная революция
криминал, драма, боевик
2005, Россия
3.0
Пряник
анимация
1993, СССР
6.0
Перевал
фантастика, короткометражный, анимация
1988, СССР
7.0
Необыкновенные приключения Карика и Вали
сказка, семейный
1987, СССР
4.0
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2 комментария
24 декабря 2018 00:00
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