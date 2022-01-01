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Джеймс Джордан
Джеймс Джордан
James Jordan
О персоне
Фильмография
Джеймс Джордан
James Jordan
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Дата рождения
14 марта 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Джеймса Джордана
Родился 14 марта 1979 года. Хьюстон, Техас, США.
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Фильмография Джеймса Джордана
Те, кто желает мне смерти
триллер
2021, Канада / США
6.0
Опасная роль Джин Сиберг
драма, триллер
2019, США / Великобритания
6.0
Время возмездия
боевик, триллер, драма
2018, США
6.0
Паранормальное
ужасы, триллер, фантастика
2017, США
5.0
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