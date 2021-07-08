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Тихий омут
Stillwater
Тихий омут, 2021
2021 / США
Трейлер
6.8
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
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о выходе в прокат
О фильме
Отец едет из Оклахомы во Францию, чтобы помочь своей дочери, которая была арестована за убийство.
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6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
2 часа 19 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
19 августа 2021
Премьера в мире
8 июля 2021
Возраст
18+
Режиссер
Том МакКарти
В ролях
Мэтт Дэймон
Эбигэйл Бреслин
Камилль Коттен
Дианна Данаган
Анн Ле Ни
Все актеры и съемочная группа
4 постера
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саундтрек фильма
Тихий омут
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Премьера «Тихого омута» в Каннах: пятиминутная овация довела Мэтта Дэймона до слез
Массовый зритель сможет познакомиться с картиной уже в конце июля.
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9 июля 2021 12:15
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