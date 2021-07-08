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Тихий омут Тихий омут
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Stillwater

Тихий омут, 2021

2021 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Отец едет из Оклахомы во Францию, чтобы помочь своей дочери, которая была арестована за убийство.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 19 августа 2021
Премьера в мире 8 июля 2021
Возраст 18+
Режиссер
Том МакКарти
Том МакКарти
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Камилль Коттен
Камилль Коттен
Дианна Данаган
Анн Ле Ни
Анн Ле Ни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тихий омут 4 постера
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Тихий омут
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саундтрек фильма Тихий омут
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Премьера «Тихого омута» в Каннах: пятиминутная овация довела Мэтта Дэймона до слез Массовый зритель сможет познакомиться с картиной уже в конце июля. 
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9 июля 2021 12:15
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